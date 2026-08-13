Sara Jo je zapalila društvene mreže vrelim kadrovima sa Ibice.
Izvor: Instagram printscreen
Pjevačica Sara Jovanović, poznatija kao
Sara Jo, trenutno boravi na Ibici, odakle je oduševila pratioce vrelim objavama na Instagramu. Nakon što je pozirala u bikiniju i pokazala figuru na kojoj možemo samo da joj zavidimo, uslijedio je snimak koji je zapalio mreže.
Pogledajte kako izgleda Sara na Ibici:
Vidi opis
Sara Jo na Ibici: "Oduvala" pratioce seksi fotografijama
Skloni opis
Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 4 1 / 4
Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 4 2 / 4
Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 4 3 / 4
Izvor: X/Nina Krunić Br. slika: 4 4 / 4
Naime, Sara je u jednom od videa pokazala savršeno tijelo u izazovnoj crnoj kombinaciji sa dubokim izrezom koji je istakao njen dekolte, a njen vreli ples oduševio je sve pratioce.
Vidi opis
Sara Jo na Ibici: "Oduvala" pratioce seksi fotografijama
Skloni opis
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Izvor: X/Nina Krunić Br. slika: 8 8 / 8
Jedan od komentara bio je:
"Evo na šta je pao Aleksej Bjelogrlić"
Podsjetimo, Aleksej je na Instagramu
podijelio njihovu zajedničku fotografiju na kojoj poziraju nasmijani i vidno raspoloženi.
Mladi glumac se za izlazak odlučio za elegantnu i opuštenu ljetnu kombinaciju - bež pantalone i raskopčanu bijelu košulju, dok je Sara zablistala u jednostavnom, ali efektnom izdanju, noseći bijeli minić i bijelu majicu.
Pogledajte njihove fotografije:
Vidi opis
Sara Jo na Ibici: "Oduvala" pratioce seksi fotografijama
Skloni opis
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Izvor: Instagram printscreen / bjelogrlicaleksej Br. slika: 13 13 / 13
(Mondo)