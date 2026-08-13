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Sara Jo na Ibici: "Oduvala" pratioce seksi fotografijama

Sara Jo na Ibici: "Oduvala" pratioce seksi fotografijama

Izvor mondo.rs
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Sara Jo je zapalila društvene mreže vrelim kadrovima sa Ibice.

Sara Jo u nikada izazovnijem izdanju na Ibici Izvor: Instagram printscreen

Pjevačica Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo, trenutno boravi na Ibici, odakle je oduševila pratioce vrelim objavama na Instagramu. Nakon što je pozirala u bikiniju i pokazala figuru na kojoj možemo samo da joj zavidimo, uslijedio je snimak koji je zapalio mreže.

Pogledajte kako izgleda Sara na Ibici:

Naime, Sara je u jednom od videa pokazala savršeno tijelo u izazovnoj crnoj kombinaciji sa dubokim izrezom koji je istakao njen dekolte, a njen vreli ples oduševio je sve pratioce.

Jedan od komentara bio je: "Evo na šta je pao Aleksej Bjelogrlić"

Podsjetimo, Aleksej je na Instagramu podijelio njihovu zajedničku fotografiju na kojoj poziraju nasmijani i vidno raspoloženi.

Mladi glumac se za izlazak odlučio za elegantnu i opuštenu ljetnu kombinaciju - bež pantalone i raskopčanu bijelu košulju, dok je Sara zablistala u jednostavnom, ali efektnom izdanju, noseći bijeli minić i bijelu majicu.

Pogledajte njihove fotografije:

(Mondo)

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Tagovi

sara jo Aleksej Bjelogrlić

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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