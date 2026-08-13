Sara Jo je zapalila društvene mreže vrelim kadrovima sa Ibice.

Izvor: Instagram printscreen

Pjevačica Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo, trenutno boravi na Ibici, odakle je oduševila pratioce vrelim objavama na Instagramu. Nakon što je pozirala u bikiniju i pokazala figuru na kojoj možemo samo da joj zavidimo, uslijedio je snimak koji je zapalio mreže.

Pogledajte kako izgleda Sara na Ibici:

Naime, Sara je u jednom od videa pokazala savršeno tijelo u izazovnoj crnoj kombinaciji sa dubokim izrezom koji je istakao njen dekolte, a njen vreli ples oduševio je sve pratioce.

Jedan od komentara bio je: "Evo na šta je pao Aleksej Bjelogrlić"

Podsjetimo, Aleksej je na Instagramu podijelio njihovu zajedničku fotografiju na kojoj poziraju nasmijani i vidno raspoloženi.

Mladi glumac se za izlazak odlučio za elegantnu i opuštenu ljetnu kombinaciju - bež pantalone i raskopčanu bijelu košulju, dok je Sara zablistala u jednostavnom, ali efektnom izdanju, noseći bijeli minić i bijelu majicu.

Pogledajte njihove fotografije:

Vidi opis Sara Jo na Ibici: "Oduvala" pratioce seksi fotografijama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: pritnscreen/instagram Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram printscreen / bjelogrlicaleksej Br. slika: 13 13 / 13

(Mondo)