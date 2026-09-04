Hercegovačke punjene paprike bez pirinča: Sočan ručak koji se lako priprema

Punjene paprike jedno su od omiljenih jela balkanske kuhinje, a ova verzija donosi dodatno bogatstvo ukusa zahvaljujući pančeti ili pršuti u nadevu. Uz nekoliko jednostavnih sastojaka i oko sat vremena pečenja dobijate sočan i zasitan ručak za cijelu porodicu.

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Za četiri porcije potrebno je oko 20 minuta pripreme, dok termička obrada traje između 50 i 60 minuta.

Sastojci:

8–10 srednjih paprika babura

500 g miješanog mljevenog mesa

70–100 g sitno sjeckane pančete ili pršute

sredina od dvije deblje kriške starog hljeba

1 glavica crnog luka

2 čena bijelog luka

1 jaje

so i biber

malo slatke mljevene paprike

malo ulja ili svinjske masti

mesni ili povrtni temeljac za podlivanje

Kako se prave punjene paprike

1. Pripremite paprike i hljeb

Paprike operite, odrežite im vrhove i uklonite sjemenke. Sredinu starog hljeba prelijte toplim temeljcem ili vodom i ostavite nekoliko minuta da omekša, a zatim ga dobro ocijedite i izmrvite.

2. Napravite nadjev

Crni luk sitno nasjeckajte i kratko propržite na malo masnoće. U većoj posudi pomiješajte mljeveno meso, proprženi luk, pančetu ili pršutu i pripremljeni hljeb.

Dodajte jaje, sitno sjeckani bijeli luk, so, biber i malo slatke mljevene paprike. Sve dobro sjedinite rukama kako bi se sastojci ravnomjerno rasporedili.

3. Napunite paprike

Pripremljenim nadevom napunite paprike, ali ga nemojte pretjerano sabijati jer će tokom pečenja povećati zapreminu.

Paprike poređajte u dublju tepsiju ili zemljanu posudu, tako da budu stabilne i uspravne.

4. Ispecite

U posudu sipajte temeljac ili vodu tako da tečnost doseže otprilike do polovine visine paprika.

Pecite u rerni zagrijanoj na 200 stepeni oko 50 do 60 minuta. Tokom pečenja paprike jednom pažljivo okrenite kako bi se ravnomjerno zapekle sa svih strana.

Bonus savjet: Ako želite dodatno sočne i aromatične paprike, prije pečenja ih možete zatvoriti kolutom paradajza ili krompira.

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme pečenja: 50–60 minuta

Ukupno vrijeme: oko 80 minuta

Količina: 4 porcije

Energetska vrijednost: oko 550 kcal po porciji