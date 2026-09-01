Grci od smokava prave neobično slatko: Recept se prenosi generacijama

Pripremite neobično slatko od smokava po grčkom receptu. Uživajte u slatko-kiselkastom ukusu uz kafu ili kao desert poslije obroka.

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Grci od smokava prave malo drugačije slatko od onog koje je uobičajeno na našim prostorima. Često se služi uz čašu vode, kafu ili kao mali slatki zalogaj nakon obroka.

Posebnost ovog recepta je u tome što se koriste male zelene smokve, koje se nekoliko puta kuvaju i potapaju kako bi izgubile gorčinu. Nakon toga se pune bademom i karanfilićem i kuvaju u gustom šećernom sirupu sa limunom.

Priprema traje dva dana, ali najveći dio vremena zapravo otpada na stajanje i postepeno uklanjanje viška vode iz smokava.

Osnovne informacije

Kuhinja: grčka

Tip jela: slatka zimnica

Količina: oko 25 komada

Vrijeme pripreme: oko 45 minuta aktivnog rada

Vrijeme kuvanja: oko 50 minuta ukupno, raspoređeno kroz nekoliko faza

Ukupno vrijeme: oko 2 dana

Težina: zahtjevno

Sastojci

25 malih zelenih smokava

1 kg šećera

25 oljuštenih badema

25 karanfilića

1 šolja limunovog soka

3 šolje vode

Priprema

1. Pripremite smokve

Smokve dobro operite pod mlazom hladne vode. Birajte male, čvrste zelene plodove koji još nisu potpuno sazreli.

2. Prvo kuvanje

Stavite smokve u veću šerpu, prelijte ih sa dosta vode i kuvajte oko 10 minuta. Ocedite ih, isperite hladnom vodom, vratite u šerpu i ponovo kuvajte još 10 minuta.

Ponovo ih ocedite, prelijte hladnom vodom i ostavite da odstoje preko noći.

Važan savjet: Nemojte miješati slatko varjačom dok se kuva. Umjesto toga povremeno nježno protresite šerpu kako se smokve ne bi raspale.

3. Završite pripremu smokava

Sutradan prospite vodu, sipajte novu i kuvajte smokve još oko 10 minuta. Trebalo bi da budu mekane, ali da zadrže oblik.

Ocedite ih i poređajte na čistu kuhinjsku krpu. Ostavite ih da se dobro osuše i oslobode viška vode. U originalnom receptu smokve odstoje oko 24 sata, što je važno za kasnije kuvanje u sirupu.

4. Napunite smokve

U svaku smokvu pažljivo stavite po jedan oljušten badem i jedan karanfilić. Badem daje hrskavost, dok karanfilić ovom grčkom slatku daje prepoznatljivu aromu.

5. Skuvajte sirup

U čistu šerpu sipajte tri šolje vode i dodajte šećer. Miješajte dok se šećer ne rastopi, a zatim pustite da sirup provri.

Kuvajte oko 10 minuta i po potrebi tokom kuvanja skidajte pjenu sa površine.

6. Dodajte smokve

Pažljivo ubacite pripremljene smokve u sirup i kuvajte još oko 10 minuta. Dodajte limunov sok, sklonite šerpu sa šporeta i ostavite slatko da odstoji do narednog dana.

7. Završno kuvanje

Sutradan ponovo stavite šerpu na šporet i kuvajte dok sirup ne postane gust, sjajan i dovoljno ukuvan.

Nemojte kuvati duže nego što je potrebno. Cilj je da sirup bude gust, dok smokve treba da ostanu cijele i lijepe.

8. Sipajte u tegle

Vruće slatko rasporedite u prethodno sterilisane tegle, zajedno sa sirupom. Dobro ih zatvorite i ostavite da se ohlade.

Čuvajte na tamnom i hladnom mjestu.