Miris kiše u bočici: Petrikor je apsolutna zvijezda među jesenjim parfemima

Petrikor? To je miris kiše na vrelom asfaltu i osvojio je srca ljubiteljki parfema.

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Ako bismo morali da izdvojimo apsolutnu zvijezdu među novim trendovima za parfeme, to je definitivno petrikor. Taj specifični, opojni miris koji se širi u vazduhu neposredno nakon što pljusak padne na zagrijanu zemlju i beton konačno je dobio mjesto koje zaslužuje u modernim bočicama.

Za razliku od klasičnih parfema koji igraju na kartu cvjetne slatkoće ili težih začina, parfemi sa notom petrikora donose krajnju jednostavnost, čistoću i suptilnost. Onlajn recenzije i utisci ljubitelja parfema odlično odslikavaju ovu promjenu – mnogi ističu da pravi petrikor nema previše cvjetnih tonova, zbog čega djeluje potpuno osvježavajuće, moderno i univerzalno, podjednako privlačno i muškarcima i ženama.

Ono što petrikor čini uzbudljivim jeste njegova moć transformacije kroz slojeve.

Dobro se kombinuje sa mirisima vlažne trave, minerala, mahovine, šume i morske soli. Umjesto klasičnih „vodenih“ nota iz ljetnjih izdanja, ovde vode glavnu riječ vetiver, citrusi, tamjan i amber. To je sasvim drugačija vrsta svježine koja više podsjeća na šetnju kroz mokru šumu nekoliko minuta nakon što se pljusak smirio.

Ovo je zanimljiva promjena nakon mjeseci u kojima su vladali vanila i cimet. U prvi plan dolaze crna ribizla i iris, a vanilu treba sada tražiti u verzijama sa rumom, šljivom, tamjanom i pačulijem.

Parfem s notom petrikora.

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Crna ribizla se pokazuje kao odličan izbor u kombinaciji sa drvenim notama, kožom, pačulijem i diskretnom vanilom.

Iris ostaje puderast, suv i elegantan, a kad se spoji sa mošusom, daje čist i sofisticiran miris koji djeluje luksuzno, a nijednog trenutka nije težak. Zbog toga je iris odličan izbor za sve koji žele elegantan jesenji parfem bez intenzivne slatkoće i prejakih začina.