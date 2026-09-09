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Miris o kojem bruji cijeli TikTok: Jeftin parfem stiže iz Dubaija, žene kažu da vrijedi milion dolara

Miris o kojem bruji cijeli TikTok: Jeftin parfem stiže iz Dubaija, žene kažu da vrijedi milion dolara

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Ženstven, zavodljiv, luksuznog mirisa a pristupačne cijene - Lattafa Yara je parfem koji sve žene žele.

Lattafa Yara je parfem koji sve žene žele. Izvor: Shutterstock

Zaboravite na suvoparne recenzije iz enciklopedija za parfeme - ako postoji bočica o kojoj internet bruji bez prestanka, to je onda Lattafa Yara. Ona prepoznatljiva svijetloroze bočica sa zlatnim detaljima preplavila je Instagram i TikTok, postavši apsolutni favorit svim ženama koji vole osjećaj luksuza, ali ne i da parfem plate čitavo bogatstvo.

Kada se pomene parfem iz Dubaija, prva asocijacija su obično teški, orijentalni i zagušljivi mirisi bazirani na oudu i teškim začinima. Međutim, kuća Lattafa je sa modelom Yara iz 2020. godine u potpunosti promijenila pravila igre.

Kreiran u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ovaj miris je koncipiran tako da savršeno odgovara ukusu zapadne publike, spajajući arapsku tradiciju parfimerstva sa modernim trendovima.

Kako se parfem Lattafa Yara razvija na koži

Ono što ovaj parfem odvaja od običnih drogerijskih slatkastih vodica je njegova neočekivana slojevitost. Na koži se ne zadržava jednolična sintetika, već se mirisna piramida razvija u tri jasna nivoa:

  • Uvodne note: Otvara se kombinacijom mandarine, heliotropa i orhideje, dajući svjež, ali u isto vrijeme zavodljiv i mekan cvjetno-voćni uvod.
  • Srednje note: Kako miris liježe na kožu, u prvi plan izbijaju gurmanski akordi tropskog voća koji podsjećaju na suptilan, svilenkast milkšejk.
  • Završnica: U bazi dominiraju topla vanila, sandalovina i mošus, koji daju puderastu dubinu i obezbjeđuju postojanost tokom cijelog dana.

Žene kupuju "na slijepo"

Zbog povoljne cijene i hiljada pozitivnih recenzija, Yara je postala kraljica takozvanih blind buy kupovina - dame je naručuju bez prethodnog testiranja i vode se isključivo preporukama na mrežama. Njena tajna leži u globalnom trendu takozvane soft girl estetike. Miris ne djeluje prejako, već pitomo, čisto, izuzetno ženstveno i nenametljivo.

Upravo zato predstavlja savršen izbor za svakodnevne prilike – bilo da obavljate svakodnevne obaveze, na poslu ste ili uživate sa prijateljicom na popodnevnoj kafi. Najljepše možda miriše tokom hladnijih dana, kada se njene tople, kremaste note idealno stapaju sa teksturom vunenih džempera i kaputa.

Kod ovako izraženih gurmanskih nota, pravilo manje je više uvijek ima prednost. Dva do tri prskanja na ključne tačke poput vrata i zglobova sasvim su dovoljna da kreirate elegantan mirisni trag.

(Lepa i srećna/Mondo)

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