Jedna neočekivana nota čini ove parfeme posebnim: 7 mirisa zbog kojih će vas pamtiti

Parfemi sa đumbirom odličan su izbor ako ne volite predvidljive mirise. Pogledajte sedam sofisticiranih parfema sa ovom zanimljivom notom.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ako su vam klasični cvjetni i slatki parfemi pomalo dosadili, možda je vrijeme da probate nešto drugačije. Đumbir je jedna od onih mirisnih nota koja parfemu može da da potpuno novu dimenziju - osvježavajuću, začinsku, toplu ili čak neobično kremastu.

Iako ga najčešće povezujemo sa čajem, kolačima i zimskim napicima, đumbir u parfemima može da bude mnogo sofisticiraniji. U zavisnosti od toga sa kojim se notama kombinuje, može da djeluje citrusno i svježe, toplo i zavodljivo ili duboko i začinski.

Zato smo izdvojili sedam parfema sa đumbirom koji bi mogli da se dopadnu svima koji vole mirise sa karakterom.

Goldfield & Banks Ingenious Ginger

Ovo je parfem za one koji vole da miris počne svježe i energično, a zatim postane mekši i topliji na koži. U vrhu su đumbir, limun i bergamot, dok se u srcu pojavljuju mandarina, magnolija, jasmin i ruža. Baza donosi vanilu, amber, sandalovinu, mošus, kašmeran i pačuli.

Rezultat je neobična kombinacija citrusne svježine, blage pikantnosti i topline. Đumbir ovde nije grub ni težak, već parfemu daje živost i prepoznatljiv karakter.

Mirisne note: đumbir, limun, bergamot, mandarina, magnolija, jasmin, ruža, vanila, amber, sandalovina, mošus i pačuli.

Rare Beauty Rare Eau de Parfum

Ako više volite toplije, kremaste i blago slatke parfeme, Rare Eau de Parfum je sasvim drugačiji način da nosite đumbir. Otvara se notama karamela, pistaća i ružičastog bibera, dok se u srcu spajaju vanila, đumbir i kakao. Baza je mekša i toplija, sa sandalovinom, tonkom i mošusom kože.

Posebno je zanimljiv kontrast između bogate vanile i začinskog đumbira. Zbog toga miris nije samo sladak, već ima dovoljno svežine i karaktera da ostane zanimljiv.

Mirisne note: karamela, pistaći, ružičasti biber, vanila, đumbir, kakao, sandalovina, tonka i mošus kože.

Orebella Nightcap

Nightcap je izbor za ljubitelje toplih, začinskih i pomalo misterioznih mirisa. Đumbir se ovde nalazi već u samom otvaranju, zajedno sa kardamomom i guaiac drvetom. U srcu su vanila i labdanum, dok sandalovina i pačuli daju dubinu završnici.

Ovo nije parfem koji pokušava da bude lagan i nenametljiv. Njegova prednost je upravo u toploj, začinskoj atmosferi koju stvara, pa će posebno prijati onima koji vole mirise sa izraženijim karakterom.

Mirisne note: đumbir, kardamom, guaiac drvo, vanila, labdanum, sandalovina i pačuli.

BORNTOSTANDOUT Drunk Lovers

Već sam naziv ovog parfema nagoveštava da nije namenjen onima koji žele da mirišu neprimjetno. Drunk Lovers kombinuje citrusne note i crveno voće sa rakijom, đumbirom i biberom, dok baza postaje toplija zahvaljujući amberu, sandalovini, vanili, cimetu, kardamomu, pačuliju i vetiveru.

Đumbir ovde nije samostalna zvijezda, već dio bogate začinske kompozicije. Zbog toga parfem deluje intenzivno, toplo i pomalo dramatično - odličan izbor za one koji ne žele još jedan generičan miris.

Mirisne note: bergamot, limun, grejpfrut, crveno voće, rakija, đumbir, biber, žalfija, amber, sandalovina, vanila, cimet, kardamom, pačuli i vetiver.

Byredo Eyes Closed

Ako tražite neobičan, sofisticiran i začinski parfem, Eyes Closed je jedan od zanimljivijih izbora na ovoj listi. Otvara se kardamomom i cimetom, a zatim dolazi neočekivana kombinacija šargarepe, irisovog putera i đumbira. Baza je sačinjena od papirusa i pačulija.

Upravo spoj toplih začina i neobičnih nota čini ga drugačijim od tipičnih slatkih parfema. Đumbir ovdje daje svježiji kontrast kompoziciji i sprečava da ona postane previše teška.

Mirisne note: kardamom, cimet, šargarepa, đumbir, irisov puter, papirus i pačuli.

Jo Malone Ginger Biscuit Cologne

Za one koji vole mirise koji podsjećaju na tek pečene kolače i prazničnu atmosferu, Ginger Biscuit je vrlo zanimljiv izbor. U vrhu su đumbir, cimet i muškatni oraščić, zatim dolaze karamela i lešnik, dok završnicu čine vanila i tonka.

Ovde đumbir ima potpuno drugačiju ulogu nego u svježim citrusnim parfemima. Uparen sa cimetom, karamelom i vanilom postaje topao, sladak i gotovo jestiv.

Mirisne note: đumbir, cimet, muškatni oraščić, karamela, lješnik, vanila i tonka.

Mizensir Eau de Gingembre

Na kraju, tu je parfem za one koji žele što svježiju i čistiju interpretaciju đumbira. Eau de Gingembre kombinuje đumbir sa kalabrijskim bergamotom, nerolijem i petitgrainom. U srcu su list smokve i čempres, dok bazu čini akord bijelog drveta.

Za razliku od toplih i gurmanskih parfema sa ove liste, ovaj miris ide u sasvim drugom smeru. Citrusne i zelene note daju mu osjećaj svježine, dok đumbir unosi blagu pikantnost i živost.

Mirisne note: đumbir, bergamot, neroli, petitgrain, list smokve, čempres i bijelo drvo.

Đumbir može da bude mnogo više od začinske note

Od kremaste vanile i karamele do citrusne svežine, đumbir se u parfemima pojavljuje u mnogo različitih uloga. Upravo zbog toga može da bude odličan izbor ako želite da izađete iz zone klasičnih mirisa.

Neki od ovih parfema su slatki i topli, drugi svježi i citrusni, dok su pojedini izrazito začinski i intenzivni. Zajedničko im je to što đumbiru daju glavnu ili važnu sporednu ulogu i koriste ga na način koji mirisu daje više karaktera.