Jesen miriše na vanilu, drvo i dim: Ovo su parfemi koji savršeno prate hladnije dane

Prije prvih prohladnih dana, treba da pronađete svoj idealni parfem za jesen... razmislite o toplim notama vanile, dima i pečenog kestena.

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Ljetnji parfemi ustupaju mjesto toplim jesenjim notama vanile, dima i drveta koje se savršeno uklapaju uz jesenju modu, kapute i džempere.

ustupaju mjesto toplim jesenjim notama vanile, dima i drveta koje se savršeno uklapaju uz jesenju modu, kapute i džempere. Predstavljamo tri idealna jesenja mirisa, od kremaste vanile do autentične atmosfere pucketanja vatre u kaminu.

Evo koje note tačno treba da birate prema svom ukusu i kako da pronađete savršeni jesenji parfem.

Ukoliko tražite idealan jesenji miris, fokusirajte se na kompozicije čiju osnovu čine vanila, amber, mošus, sandalovina, kedar, pačuli, cimet, kardamom, koža i dimne note.

Za slađi i izraženiji ženstveni efekat birajte vanilu, tonku, smeđi šećer i praline. S druge strane, ukoliko preferirate sofisticiraniji i manje sladak profil, bolje će vam odgovarati kedar, sandalovina, pačuli i začini. Baš kao što ljeti biramo mirise koji prizivaju more i citruse, jesen traži parfem koji miriše na ušuškanost.

Ovo su tri izuzetne mirisne opcije koje možete pronaći na našem tržištu i koje savršeno dočaravaju jesenju atmosferu.

Kayali Vanilla 28

Ako postoji nota koja je praktično sinonim za jesen, to je vanila. Kayali Vanilla 28 je bogat, topao i senzualan parfem koji spaja vanilinu orhideju i jasmin sa smeđim šećerom i tonkom, dok amber, mošus i pačuli cijeloj kompoziciji daju prijeko potrebnu dubinu. Rezultat je kremast i ugodan miris koji posebno prija kad je vrijeme hladnije. Namijenjen je svima koji vole gurmanske parfeme i žele da mirišu sofisticirano, poput najfinijeg jesenjeg deserta.

Izvor: Promo

Maison Margiela Replica Autumn Vibes

Naziv ovog parfema vam praktično otkriva sve. Autumn Vibes je kreiran s idejom da vjerno dočara šetnju kroz jesenju šumu – miris opalog lišća, hladnog vazduha i vlažnog drveća. Drvenaste note kedra ovdje su kombinovane sa kardamomom i drugim začinskim akordima, zbog čega miris ima topao, zemljani i pomalo nostalgičan karakter. Predstavlja pravi izbor za sve koji ne vole preslatke, zagušljive parfeme, već umjesto vanile i karamele žele miris šume i oštrog jesenjeg vjetra.

Maison Margiela Replica By the Fireplace

Ako je Autumn Vibes miris šetnje kroz prirodu, By the Fireplace je priča o trenutku kada se poslije te šetnje vratite u toplinu doma. Ovaj uniseks parfem kombinuje note pečenog kestena, dima i slatke vanile, stvarajući autentičnu atmosferu pucketanja vatre u kaminu. Izuzetno je pogodan za najhladnije dane i večeri.

Vanila, amber, mošus, sandalovina, kedar, pačuli, začini i gurmanski akordi posebno dolaze do izražaja kada temperature padnu. Ipak, dobar jesenji parfem ne mora nužno da bude težak; najljepše kompozicije upravo vješto balansiraju toplinu sa svježijim, voćnim ili cvjetnim elementima.

Maison Margiela Replica By the Fireplace

Izvor: Promo

Tekst: Ona/Lepa&Srećna/