3 parfema koji mirišu na toplo mlijeko i vanilu: Nježni, kremasti i biće hit tokom jeseni 2026. godine

Ako volite miris vanile, nježne i kremaste note koji vas podsjećaju na kolače, komfor i topao dom, onda će vas ova 3 parfema za jesen očarati.

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Postoje parfemi koji ne osvajaju prostor jakim i teškim notama, već stvaraju utisak čiste kože, toplog džempera i šolje toplog mlijeka sa vanilom. Upravo takvi mirisi posljednjih godina privlače sve više pažnje, posebno među ljubiteljima nježnih, kremastih i gurmanskih parfema.

Ako volite mirise koji su slatkasti, mekani i prijatni, ali ne želite da mirišete kao kolač sa previše šećera, ove tri mirisne kompozicije vrijedne su pažnje. Njihova zajednička karakteristika su mliječne, vanilaste i kremaste note koje parfemu daju toplinu i osjećaj udobnosti.

1. Philosophy Fresh Cream

Ovaj parfem je jedan od najboljih izbora za one koji vole miris svježe pavlake, mlijeka i nježne vanile. Philosophy Fresh Cream zamišljen je kao jednostavan, kremast i prijatan miris koji ne pokušava da bude previše komplikovan. U njegovoj kompoziciji osjećaju se mliječne i kremaste note, uz vanilu i blagu slatkoću. Efekat podsjeća na tek otvorenu posudu slatke pavlake sa dodatkom vanile, nježno, toplo i veoma prijatno. Posebno će se dopasti onima koji vole parfeme koji ostaju blizu kože i ne stvaraju težak mirisni oblak oko osobe koja ih nosi.

2. Billie Eilish Eilish

Ako uz toplo mlijeko i vanilu želite i malo više slatkoće, Eilish je zanimljiv izbor. Ovaj parfem poznat je po toploj, gurmanskoj kompoziciji u kojoj vanila ima glavnu ulogu. Miris kombinuje vanilu sa toplim, slatkim i kremastim akordima, zbog čega na koži može da podsjeti na topao desert ili mliječni napitak sa vanilom. Za razliku od sasvim laganih mliječnih mirisa, Eilish je izraženiji i senzualniji, pa je dobar izbor za večernje prilike i hladnije dane.

3. Zadig & Voltaire This is Her!

This is Her! je izbor za one koji žele kremast i topao parfem, ali sa nešto više karaktera. U njegovoj kompoziciji posebno se ističu kesten, vanila, sandalovina i jasmin. Kesten mu daje nježnu orašastu i gotovo mliječnu toplinu, dok vanila i sandalovina stvaraju mekanu, kremastu bazu. Rezultat je miris koji je istovremeno sladak, topao i elegantan. Na koži može da stvori upravo onaj efekat koji mnogi traže kada žele parfem koji miriše „mekano“ – kao topao džemper, mliječni desert i čista koža.

U galeriji ispod pogledajte savršene parfeme za kraj ljeta!

Vidi opis 3 parfema koji mirišu na toplo mlijeko i vanilu: Nježni, kremasti i biće hit tokom jeseni 2026. godine Acro - Heat: Spektakularni, vatreni miris kreiranod strane legendarnig parfimera Olivija Krespa, koji je kreirao najlepše parfeme, među kojima je i Dolce & Gabbana Light Blue. Osnova Akro Heat mirisa bazira se na toploj noti ljute papričice i energije koja vas greje i obavija čim ga naprskate. Nakon prvog intenzivnog utiska, parfem miriše veoma lagano i sveže. Jil Sander - Salt: Nemački luksuzni modni brend Jil Sander poznat je po minimalističkoj i šik estetici, a ta filozofija čini osnovu nove kolekcije od šest uniseks mirisa. Svi se baziraju na jednoj dominantnoj noti, uključujući vanilu, mahagoni i ljiljan, ali onaj koji mi se zaista izdvojio jeste Salt. Možda biste očekivali da deluje hladno i gorko, ali je pomešan sa kardamonom i lavandom, što mu daje bogatstvo uz blagi cvetni prizvuk. Estée Lauder - Glimmer: Estée Lauder ove godine zaista podiže ulog, pokazujući svoju inovativnost na prepunom tržištu gde noviji brendovi privlače više pažnje. Predivna, moderna interpretacija cvetnog parfema sa notom ambera preti da postane najpopularniji parfem godine. Glimmer (Sjaj) je savršeno ime jer kada ga naprskate, oseća se lakoća poput sunca koje svetluca na morskoj površini. Kada se slegne, ostaje toplina koja traje, ali nije zagušljiva. Jo Malone London - Velvety Butternut Cologne: Možda biste pretpostavili da bi parfem zasnovan na aromi muskatne tikve miriše zemljano i teško, ali ustvari je potpuno suprotno. Pomešan sa đumbirom i pačulijem, ovaj parfem pruža osećaj svežine i poleta. Iznenađujuće je sladak i podseća na meke penaste bombone. Lumiere Du Jour - Moroccanoil: Novitet inspirisanim mediteranskim svitanjima miriše na najbolje trenutke letnjeg odmora. Tu je sveža zelena nota lista smokve, nežnost jasmina i cveta narandže, a zatim i senzualni dodatak belog ambera, mošusa i svetlog drveta. Zbog ovog parfema ćete dobiti mnogo komplimenata. Thorns Become Roses - Nishane: Opojna mešavina ruže ličija, maline, šafrana, lista ljubičice, ambera i sandalovine. Prati je prijatna voćna nijansa, ali ne previše slatka, čini ovaj miris čistim savršenstvom. Beauty Pie - Stole The Morning: Ako volite miris boravka na otvorenom leti, Beauty Pie ga je spakovao u bočicu! Ima lagani cvetni sloj jasmina, lavande i ljubičice, voćnu svežinu kruške i rabarbare, ali mu note mahovine i mošusa daju očaravajuću travnatu i drvenastu osnovu. Sacred Sands - All Saints: Ako žudite za toplim letnjim noćima, ovaj miris će vas odvesti pravo tamo. Inspirisan toplinom beskrajnih pustinjskih pejzaža, sadrži tamjan, pačuli, vanilu i amber, što mu daje trenutnu zavodljivost i seksepil. U pitanju je uniseks miris nešto teže note, pa je definitivno izbor za glamurozan večernji izlazak. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 8 / 8

Zašto su mliječni i vanilasti parfemi toliko privlačni?

Vanila je jedna od najpopularnijih nota u parfemima upravo zato što mirisu daje toplinu i slatkoću, dok mliječne i kremaste note stvaraju osjećaj mekoće i udobnosti. Zbog toga se ovakvi parfemi često biraju tokom hladnijih mjeseci, kada prijaju toplije i „utješnije“ mirisne kompozicije.

Ako ne volite izrazito cvjetne ili citrusne parfeme, mliječni mirisi mogu biti zanimljiva alternativa. Oni su uglavnom nenametljivi, prijatni i lako se uklapaju u svakodnevne prilike.

Naravno, isti parfem neće na svakoj koži mirisati identično. Temperatura kože, hidratacija i individualna hemija tijela mogu značajno uticati na to kako će se vanila, mliječne i kremaste note razvijati tokom dana. Ako želite parfem koji ostavlja utisak topline, nježnosti i čiste kože, ova tri mirisa su dobar početak za potragu za vašim idealnim „comfort“ parfemom.