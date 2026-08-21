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3 parfema koji mirišu na toplo mlijeko i vanilu: Nježni, kremasti i biće hit tokom jeseni 2026. godine

3 parfema koji mirišu na toplo mlijeko i vanilu: Nježni, kremasti i biće hit tokom jeseni 2026. godine

Izvor Lepa i srećna
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Ako volite miris vanile, nježne i kremaste note koji vas podsjećaju na kolače, komfor i topao dom, onda će vas ova 3 parfema za jesen očarati.

Mliječni i vanilasti parfemi koji mirišu na mekoću: 3 "comfort" mirisa za svaki dan Izvor: Shutterstock

Postoje parfemi koji ne osvajaju prostor jakim i teškim notama, već stvaraju utisak čiste kože, toplog džempera i šolje toplog mlijeka sa vanilom. Upravo takvi mirisi posljednjih godina privlače sve više pažnje, posebno među ljubiteljima nježnih, kremastih i gurmanskih parfema.

Ako volite mirise koji su slatkasti, mekani i prijatni, ali ne želite da mirišete kao kolač sa previše šećera, ove tri mirisne kompozicije vrijedne su pažnje. Njihova zajednička karakteristika su mliječne, vanilaste i kremaste note koje parfemu daju toplinu i osjećaj udobnosti.

1. Philosophy Fresh Cream

Ovaj parfem je jedan od najboljih izbora za one koji vole miris svježe pavlake, mlijeka i nježne vanile. Philosophy Fresh Cream zamišljen je kao jednostavan, kremast i prijatan miris koji ne pokušava da bude previše komplikovan. U njegovoj kompoziciji osjećaju se mliječne i kremaste note, uz vanilu i blagu slatkoću. Efekat podsjeća na tek otvorenu posudu slatke pavlake sa dodatkom vanile, nježno, toplo i veoma prijatno. Posebno će se dopasti onima koji vole parfeme koji ostaju blizu kože i ne stvaraju težak mirisni oblak oko osobe koja ih nosi.

2. Billie Eilish Eilish

Ako uz toplo mlijeko i vanilu želite i malo više slatkoće, Eilish je zanimljiv izbor. Ovaj parfem poznat je po toploj, gurmanskoj kompoziciji u kojoj vanila ima glavnu ulogu. Miris kombinuje vanilu sa toplim, slatkim i kremastim akordima, zbog čega na koži može da podsjeti na topao desert ili mliječni napitak sa vanilom. Za razliku od sasvim laganih mliječnih mirisa, Eilish je izraženiji i senzualniji, pa je dobar izbor za večernje prilike i hladnije dane.

3. Zadig & Voltaire This is Her!

This is Her! je izbor za one koji žele kremast i topao parfem, ali sa nešto više karaktera. U njegovoj kompoziciji posebno se ističu kesten, vanila, sandalovina i jasmin. Kesten mu daje nježnu orašastu i gotovo mliječnu toplinu, dok vanila i sandalovina stvaraju mekanu, kremastu bazu. Rezultat je miris koji je istovremeno sladak, topao i elegantan. Na koži može da stvori upravo onaj efekat koji mnogi traže kada žele parfem koji miriše „mekano“ – kao topao džemper, mliječni desert i čista koža.

U galeriji ispod pogledajte savršene parfeme za kraj ljeta!

Zašto su mliječni i vanilasti parfemi toliko privlačni?

Vanila je jedna od najpopularnijih nota u parfemima upravo zato što mirisu daje toplinu i slatkoću, dok mliječne i kremaste note stvaraju osjećaj mekoće i udobnosti. Zbog toga se ovakvi parfemi često biraju tokom hladnijih mjeseci, kada prijaju toplije i „utješnije“ mirisne kompozicije.

Ako ne volite izrazito cvjetne ili citrusne parfeme, mliječni mirisi mogu biti zanimljiva alternativa. Oni su uglavnom nenametljivi, prijatni i lako se uklapaju u svakodnevne prilike.

Naravno, isti parfem neće na svakoj koži mirisati identično. Temperatura kože, hidratacija i individualna hemija tijela mogu značajno uticati na to kako će se vanila, mliječne i kremaste note razvijati tokom dana. Ako želite parfem koji ostavlja utisak topline, nježnosti i čiste kože, ova tri mirisa su dobar početak za potragu za vašim idealnim „comfort“ parfemom.

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