5 parfema koji mirišu na luksuz: Prestižne note koje odišu otmjenošću

Pet luksuznih parfema koji odišu elegancijom i nenametljivim bogatstvom. Otkrijte mirise sa cvjetnim, puderastim, mošusnim i drvenastim notama.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Pet parfema koji odišu nenametljivim luksuzom.

Cvjetne, puderaste, mošusne i drvenaste note stvaraju skupocjen utisak.

Otkrijte mirise koje je lako zamisliti u kolekciji žene milijardera.

Kada pomislimo na luksuz, prvo nam na pamet padaju skupa odjeća, nakit i modni dodaci. Ipak, jednako važan može biti i parfem, jer miris često ostaje u sjećanju čak i nakon što osoba napusti prostoriju. Predstavljamo vam pet parfema koji odišu nenametljivim luksuzom i koje je lako zamisliti u kolekciji žene navikle da bira samo najbolje.

Skupi predmeti ne moraju uvijek biti upadljivi. Garderoba bogatih žena često se sastoji od naizgled jednostavnih odijela, klasičnih kaputa, nenametljivih torbi i nakita bez velikih logotipa, ali izrađenih od vrhunskih materijala. Isto važi i za njihove parfeme: prestižan miris ne mora nužno biti jak ili sladak.

Najčešće, osjećaj skupog parfema stvaraju visokokvalitetne cvjetne, drvenaste, mošusne i puderaste note. Iris, ruža, bijeli mošus, kedar, vanila i cvijet pomorandže mogu mirisati potpuno drugačije u zavisnosti od njihove koncentracije i kombinacije sa drugim sastojcima. Na nekim mjestima stvaraju osjećaj svježine i čistoće, dok se na drugima transformišu u topao, bogat trag.

Međutim, u nišnoj i luksuznoj parfimeriji mnoge kompozicije nisu izgrađene oko velikog broja nota, već oko nekoliko dobro odabranih akorda. Ovo sprečava da miris bude preplavljen i omogućava mu da se postepeno razvija na koži. Upravo među ovim uzdržanim i promišljenim kompozicijama možete pronaći mirise koji najtačnije prenose osjećaj luksuza.

Sastavili smo pet mirisa zbog kojih ćete se osjećati kao supruga milijardera.

Iris i puder: 28 La Pausa od Šanela

Les Exclusifs de Chanel 28 La Pausa je miris za one koji ne moraju da dokazuju svoju vrijednost. Pojavio se u kolekciji Les Exclusifs de Chanel 2007. godine zahvaljujući Žaku Polžu. Parfimer je svoju kompoziciju zasnovao na korijenu irisa, ruži i koži, koji zajedno stvaraju suv, puderast i blago zemljast miris bez uobičajene slatkoće. Ime La Pausa simbolično je posvetio vili Koko Šanel na Francuskoj rivijeri, zemljištu koje je kupila 1928. godine.

Danas se ovaj miris izdaje kao parfemska voda (Eau de Parfum), a u modernoj verziji irisu se dodaju ružičasti biber i vetiver. Ove note čine kompoziciju svježijom i drvenastom, dok i dalje zadržava svoj karakteristični puderasti karakter.

Na koži, La Pausa miriše veoma mirno i diskretno. To je miris čiste kože, skupog pudera i dobro ispeglane odjeće – bez šljokica ili pokušaja da se svima ugodi. Zato ga je lako zamisliti na ženi naviknutoj na skupe stvari i koja bira parfeme po istom principu: visokog kvaliteta, prepoznatljivosti i bez nepotrebnog pokazivanja.

Čist lan: Richness od BYBOZO-a

BYBOZO Richness ima ime koje govori samo za sebe: Richness se prevodi kao "bogatstvo". Ali sam miris prenosi ovu ideju ne kroz teške orijentalne note ili pretjeranu slatkoću, već kroz osjećaj čistoće, njegovanosti i luksuzne njege.

Aldehidi, ružičasti biber i ruža istaknuti su na početku. Zatim im se pridružuju ljubičica, božur i pomorandža, dok baza ostaje mošusna i drvenasta. Ova kombinacija daje mirisu svjež i blago pjenušav osjećaj u početku, zatim omekšava, postaje puderasta i grije. Međutim, mošusne i drvenaste note sprečavaju ga da postane tipičan svjež miris.

Na koži, Richness evocira miris čiste odjeće, skupog sapuna i njegovane kože. Savršen je za one koji ne vole preslatke i previše bogate mirise, ali ipak žele parfem koji pruža luksuzan osjećaj.

Magnolija i ruža: Desiria od Bulgari

Bvlgari Le Gemme Desiria je cvjetni miris koji prenosi smirenu i dragocjenu ženstvenost. Samo ime potiče od latinske riječi koja znači "želja" i savršeno oslikava karakter kompozicije: ne pokušava da privuče pažnju glasnim mirisom, već postepeno gradi interesovanje. Zanimljivo je da ga je parfimerka Danijela Andrijer bazirala na samo tri note: magnoliji, ruži i mošusu.

U početku, magnolija i ruža stvaraju svjež, meki cvjetni akord, zatim postaju kremastiji i mirniji, dok mošus postepeno dodaje dubinu. Zato Desiria ne djeluje kao jednostavan cvijet: ostaje lagan, ali izražajan.

To je takođe karakter kolekcije Le Gemme, čiji je dio ovaj miris: njena imena i kompozicije evociraju drago kamenje, što čini Desiriju lako zamislivom u istom svijetu kao i fini nakit. Nema pretjerane slatkoće ili teškog orijentalnog traga – samo nježno cvijeće i čist mošus koji se postepeno razvijaju na koži. Lako je zamisliti ovaj miris na ženi čija kutija za nakit sadrži minđuše sa dijamantima, a čiji garderober sadrži predmete čiji je kvalitet prepoznatljiv i bez logotipa.

Kamilica i vanila: Camomille Satin od Driesa Van Notena

Dries Van Noten Camomille Satin je prilično moderan miris za one koji cijene skupe parfeme sa neobičnim karakterom. Julien Rasquinet i Paul Guerlain izgradili su ga oko neočekivane kombinacije kamilice i vanile, a zatim su dvije glavne note pojačali petitgrejnom, lavandom, cvijetom pomorandže, turskom ružom, bijelim mošusom i galbanumom.

Kamilica i petitgrejn otvaraju se svježom, blago gorkom notom. Zatim se pridružuju lavanda, cvijet pomorandže i ruža, omekšavajući i grijajući miris. Vanila se pojavljuje u finalu, ali zahvaljujući galbanumu i bijelom mošusu, suva je i prefinjena, bez slatkoće deserta.

Naziv Camomille Satin aludira na njen blagi, gotovo tekstilni miris. Ovu asocijaciju dodatno pojačava bočica: nježno ružičasto staklo ukrašeno je zlatnim uzorkom koji podsjeća na brokat. Sam miris, međutim, ostaje prilično uzdržan – bez preslatkog ili previše gustog mirisnog traga – što ga čini lako zamislivim kao dio skupe, ali smirene odjeće.

Kedar i ljubičica: Mon Cher od 12 Parfumeurs Francais

12 Parfumeurs Francais Mon Cher je francuski uniseks miris sa prelijepim imenom „Moja draga“ i karakterom koji se lako može zamisliti i kod muškaraca i kod žena. Njegova kompozicija je zasnovana na notama koje se obično povezuju sa formalnijim parfimerijama: kedar, drvenaste akorde i začine. Ali ljubičica i mošus omekšavaju ove note, čineći miris savršeno prilagođenim ženskoj koži.

Bergamot i gorka pomorandža otvaraju miris, dodajući svježinu. Zatim im se pridružuju kedar i ljubičica: suvi kedar uspostavlja drvenasti karakter, dok ljubičica dodaje nježnu puderastu notu. Bazne note ostaju drvenaste, mošusne i začinjene, pa miris vremenom postaje topliji i koncentrovaniji, piše Stil.

Uprkos takvoj bujici živih nota, Mon Cher je prilično nenametljiv. Budi osjećaj skupe odjeće – dobro pristajućeg kaputa, bijele košulje i jednostavnog nakita. I lako ga je zamisliti na ženi koja uzme mušku košulju iz ormara svog supruga milijardera i nekako izgleda još luksuznije u njoj.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna