Žene ih obožavaju: 7 najprodavanijih parfema koja već dugo ne silaze sa top liste

Koji su najprodavaniji parfemi za kojima žene stalno lude? Evo njih 7 koji zauzimaju počasno mjesto u mnogim kupatilskim ormarićima...

Izvor: Shuterstock

Žene traže parfeme koji mogu da izdrže užurban raspored, uklapaju se u kancelarijski dres-kod i odgovaraju različitim prilikama – od gradskih zimskih dana do ljetnjih odmora. Upravo zbog toga posljednjih godina pažnju privlači nekoliko mirisnih trendova: čisti mošus sa notama kože, voćno-cvjetne kompozicije sa izraženom slatkoćom, ali i prozračne drvenaste baze sa amberom i slanim akordima.

Među parfemima koji se često pojavljuju na listama omiljenih mirisa i izazivaju brojne komentare ljubitelja parfema nalaze se i neki dobro poznati klasici, ali i moderne nišne kompozicije.

1. Marc-Antoine Barrois Ganymede

Ganymede je jedan od parfema koji se veoma lako prepoznaje po mirisnom tragu. Njegova kompozicija zasniva se na mandarini, ljubičici, smilju i antilopu, što daje neobičnu kombinaciju svježine, mineralnosti i nježne kožne note.

Mandarina donosi živahan i blago kiselkast početak, dok ljubičica omekšava kompoziciju i ublažava izraženost kožnog akorda. Smilje dodaje slankastu, mineralnu notu koja može da podsjeti na vazduh pored mora, dok antilop daje parfemu meku i baršunastu završnicu.

Ganymede je dugotrajan, ali ne mora da djeluje napadno. Tokom dana prelazi iz svijetlog citrusnog početka u gotovo prozračnu kožno-mineralnu bazu. Zbog toga može da se nosi u kancelariji, na poslovnoj večeri, ali i tokom putovanja.

2. Dior J'adore Infinissime

J'adore Infinissime namijenjen je ženama koje vole izražene, ženstvene cvjetne mirise. U centru kompozicije nalazi se tuberoza iz Grasa, kojoj se pridružuju ruža, jasmin sambak, ilang-ilang i sandalovina. Cvjetne note su raskošne i izražene, ali ih sandalovina zaokružuje i daje im kremastu, toplu završnicu. Na koži parfem ostavlja mekan i prijatan trag koji može da traje od jutra do večeri.

Posebno mjesto u ovoj kompoziciji ima tuberoza iz Grasa. Dior je povezan sa projektima obnove plantaža ove biljke, a u proizvodnji se koristi i tradicionalna tehnika ekstrakcije mirisa poznata kao enfleraž. Zahvaljujući tome, tuberoza je veoma izražena, ali bez izrazito sapunaste oštrine koja nekim ljubiteljima parfema smeta.

3. Vilhelm Parfumerie Dear Polly

Dear Polly je nišni parfem koji će posebno dopasti ženama koje vole mirise inspirisane čajem, ali ne žele da parfem bude izrazito sladak ili gurmanski.

Na početku se osjećaju bergamot i jabuka, koji daju zelenkastu, blago kiselkastu svježinu. Nakon nekoliko minuta u prvi plan dolazi cejlonski crni čaj, bogat i blago opor.

U bazi se nalaze hrastova mahovina, mošus i crni amber, koji parfemu daju dubinu i toplinu. Dear Polly je zanimljiv upravo zbog ravnoteže – topao je, ali nije težak ni začinjen. Umjesto izražene vanile ili cimeta, ostavlja utisak čistog mirisa kože, blagog dima čaja i meke mahovine.

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4. Escentric Molecules Escentric 02

Escentric 02 često biraju osobe koje inače izbjegavaju teške i intenzivne parfeme. Njegova kompozicija oslanja se na ambroksan i mošusne molekule, koji stvaraju utisak čiste kože, topline i suptilnog sjaja. Tu su i vetiver i korijen irisa, koji kompoziciji daju svježinu i blago suvu završnicu, bez izražene slatkoće.

Jedna od zanimljivih karakteristika ovog parfema jeste njegova promjenljivost. Nekada djeluje kao da je gotovo nestao sa kože, a zatim se ponovo pojavi nekoliko sati kasnije, naročito na odjeći. Zbog diskretnog karaktera može da se nosi samostalno, ali i u kombinaciji sa drugim parfemima.

5. Narciso Rodriguez For Her Eau de Parfum

Narciso Rodriguez For Her jedan je od onih parfema koji se godinama smatraju sigurnim izborom za žene koje žele ženstven, elegantan i prepoznatljiv miris. Početak čine ruža i breskva, ali bez izrazito ljepljive voćne slatkoće. Glavna uloga pripada mošusu, dok pačuli i amber u bazi daju parfemu dubinu i postojanost.

Na koži mošus stvara osjećaj čistoće, mekoće i topline, zbog čega ovaj parfem posebno lijepo može da se uklopi u hladnije dane. Pačuli i amber produžavaju trajanje mirisa i daju mu izraženiji trag. For Her je često izbor žena koje žele svoj prvi ozbiljniji parfem – ženstven je i elegantan, ali ne djeluje staromodno.

6. Chanel Chance Eau de Parfum

Chanel Chance Eau de Parfum je jedan od onih parfema koji su vremenom postali prepoznatljivi gotovo kao zaseban mirisni potpis. Kompozicija počinje ružičastim biberom, koji joj daje živahnu i blago začinjenu notu.

U srcu su jasmin i iris, koji donose cvjetni i puderasti karakter. Baza je izgrađena od pačulija, mošusa i vanile, zahvaljujući kojima parfem dobija toplinu i prepoznatljiv trag.

Chance je dovoljno upečatljiv da se primijeti u društvu, ali istovremeno dovoljno svestran za svakodnevno nošenje. Može se nositi na posao, u grad, na večeru ili u posebnim prilikama, posebno ako volite ženstvene mirise koji nisu izrazito slatki.

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7. Tiziana Terenzi Kirke Extrait

Kirke je jedan od parfema koji se teško mogu pomiješati sa bilo kojim drugim. Njegov početak je izrazito voćan i sočan, sa notama marakuje, breskve, maline, crne ribizle i kruške.

Iako je voćni akord bogat, ne mora da djeluje jednolično slatko. Kiselost bobičastog voća i blaga gorčina crne ribizle daju kompoziciji ravnotežu.

U srcu se nalazi đurđevak, koji unosi određenu svježinu i prozračnost. Baza je znatno bogatija – sandalovina, vanila, mošus i pačuli stvaraju gust i dugotrajan miris koji može dugo da ostane na kosi i odjeći.

Kirke je zbog toga posebno zanimljiv ženama koje vole upečatljive voćne parfeme i žele miris koji će se primijetiti. Za svakodnevno kancelarijsko nošenje može biti intenzivniji izbor, dok se posebno dobro uklapa u večernje prilike i trenutke kada želite izražen mirisni trag.

(Lepa i srećna/Mondo)