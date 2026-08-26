10 parfema kojima muškarci ne mogu da odole: Ostavljaju poseban trag, a tu je i jedan kultni miris

Ovih 10 ženskih parfema muškarci posebno vole. Na listi su slatke, cvjetne i senzualne mirisne kompozicije koje ostavljaju upečatljiv trag.

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Muškarci su izdvojili 10 ženskih parfema kojima teško mogu da odole.

Na listi su cvjetni, slatki, vanilasti i senzualni mirisi.

Među favoritima su poznati parfemski klasici i luksuzni brendovi.

Neki parfemi se primijete čim žena prođe pored vas. Drugi su suptilniji, ali ostavljaju mirisni trag koji dugo ostaje u sjećanju. Upravo zato parfem često postaje mnogo više od lijepog dodatka - može da postane dio nečijeg stila i lični "potpis".

Od nježnih cvjetnih nota do zavodljivih kombinacija vanile, mošusa, karamele i toplih akorda, ukusi se razlikuju, ali pojedini mirisi iznova privlače pažnju. Jedna lista izdvojila je 10 ženskih parfema koje muškarci posebno vole.

Prema listi koju je objavio Female Finest, na spisku su se našli veoma različiti mirisi - od raskošnih cvjetnih kompozicija do slatkih parfema sa vanilom, pralinama i karamelom.

1. Juicy Couture

Spoj cvjetnih i voćnih nota daje ovom parfemu ženstven i razigran karakter. Mirisna kompozicija dovoljno je upečatljiva da privuče pažnju, ali istovremeno ostaje prijatna i nenametljiva.

2. Calvin Klein Euphoria

Euphoria se izdvaja toplim karakterom i blagim voćnim notama. Upravo ta kombinacija daje joj ženstvenu i pomalo misterioznu aromu, zbog čega se našla među mirisima koji su muškarcima posebno privlačni.

3. Tom Ford Tobacco Vanille

Vanila je jedna od dominantnih nota ovog parfema, ali njegova slatkoća nije jednolična. Duvanske note daju kompoziciji toplinu, dubinu i blagu gorčinu, stvarajući izrazito senzualan miris, piše Stil.

4. Flowerbomb

Ovaj parfem karakteriše raskošna cvjetna kompozicija u kojoj se prepliću narandža, bergamot, jasmin i orhideja, dok pačuli i amber daju mirisu dodatnu dubinu. Rezultat je intenzivna, ženstvena i elegantna aroma.

5. Si by Giorgio Armani

Cvetne, vanilaste i puderaste note daju ovom parfemu nežan, ali istovremeno zavodljiv karakter. Njegov miris ostavlja utisak elegancije i ženstvenosti, bez pretjerane težine.

6. Gucci Bloom

Gucci Bloom namenjen je ljubiteljkama izraženih cvetnih mirisa. Njegovu prepoznatljivu aromu nose pre svega tuberoza i jasmin, zbog čega parfem ostavlja raskošan i opojan cvjetni trag.

7. La Vie Est Belle – Lancôme

Praline, vanila i zrno tonke daju ovom parfemu toplu i slatku osnovu, dok crna ribizla i pačuli unose ravnotežu. Upravo zbog izražene slatkoće, ovaj miris se često povezuje sa nežnošću i toplinom.

8. Jean Patou Joy Parfum

Joy je jedan od raskošnijih parfema na ovoj listi, a njegovu kompoziciju posebno karakterišu jasmin i ruža Rose de Mai. Ovaj miris godinama se povezuje sa elegancijom i senzualnošću.

9. Lolita Lempicka

Slatke note podsjećaju na praline i karamelu, pa parfem ima izraženo sladak i nježan karakter. Upravo ta kombinacija može da ostavi utisak topline i razigranosti.

10. Vince Camuto

Iako je Vince Camuto poznat kao dizajner obuće i jedan od suvlasnika brenda Nine West, njegovo ime nosi i parfemska linija. Ovaj miris našao se na listi zahvaljujući kombinaciji nota koja se dopada i ženama i muškarcima.