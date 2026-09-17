Počinje snimanje filma „Čuvaj ga“: Priča o srpskoj porodici koja je ostala u Sarajevu

U Republici Srpskoj počinje realizacija dugometražnog igranog filma „Čuvaj ga“, drame inspirisane istinitim događajem i pričom o srpskoj porodici koja je tokom ratnih devedesetih ostala u Sarajevu.

Izvor: Audio-vizuelni centar RS

Film režira Siniša Grabež, dok scenario potpisuju Mario Ćulum i Milan Gajić. Projekat se realizuje u produkciji „Maša i Taša produkcije“, uz podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske.

Ukupan budžet filma iznosi oko 1,5 miliona KM, dok je Audio-vizuelni centar Republike Srpske za realizaciju projekta izdvojio 600.000 KM. Kоproducent iz Srbije je Danijel Kovačević.

Snimanje je planirano za april naredne godine, a značajan dio filmskih scena biće sniman na području Sokoca.

Film inspirisan istinitim događajem

„Čuvaj ga“ donosi dramsku priču smještenu u ratne devedesete, sa fokusom na sudbinu srpske porodice koja je odlučila da ostane u Sarajevu. Autori kroz filmsku priču obrađuju porodične odnose, ratne okolnosti i posljedice odluka koje pojedinci donose u izuzetno teškim vremenima.

Direktorica Audio-vizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić, koja je prisustvovala pres-konferenciji povodom početka realizacije projekta, istakla je značaj filma kako zbog njegove teme, tako i zbog angažovanja domaćih filmskih radnika.

„Radi se o važnom filmu za Republiku Srpsku, kako tematski, tako i kada je riječ o angažovanju domaćeg kadra. Potreba da se progovori o temi ovog filma došla je iz same struke, a projekat je već izašao na međunarodno tržište i prepoznat je potencijal filma“, rekla je Ilićeva.

Realizacija „Čuvaj ga“ predstavlja jedan od projekata domaće kinematografije koji će, osim obrade osjetljive istorijske teme, uključiti i značajan broj filmskih stvaralaca iz Republike Srpske i regiona.

(MONDO)

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