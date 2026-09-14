Međunarodni sajam knjige od 22. do 28. septembra u Banjaluci

U Banjaluci će od 22. do 28. septembra biti održan 31. Međunarodni sajam knjige u organizaciji Glasa Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba



Sajam će svečanom besjedom otvoriti Dragan Stanić, predsjednik Matice srpske, institucije koja ove godine obilježava veliki jubilej - 200 godina rada i postojanja.

Svečano otvaranje i književna besjeda zakazani su za utorak, 22. septembar, u 18.00 časova, dok će vrata Sajma za posjetioce biti otvorena već od 10.00 časova.

Manifestacija, koja decenijama okuplja ljubitelje književnosti, pisce i izdavače iz cijelog regiona, biće održana u Sportskoj dvorani Borik.