Tehnologija i moderno doba im ne mogu ništa: Stvari za koje smo mislili da će nestati, ali ne možemo bez njih

Iako nas pametni telefoni i brze aplikacije ubjeđuju da je sve staro prevaziđeno, praksa ih demantuje. Brojni predmeti i navike, za koje se vjerovalo da nemaju budućnost, i dalje čvrsto prkose digitalnom dobu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Marko Čavić/Milutin Vujičić

Svijet se razvija brzinom kakva ranije nije zabilježena. Sa pojavom pametnih telefona, bezgotovinskog plaćanja i vještačke inteligencije, mnoga tehnološka rješenja i svakodnevni predmeti proglašeni su "zastarjelim" još prije dvije decenije. Ipak, mnogi od njih ne samo da nisu otišli u istoriju, već i dalje nalaze široku upotrebu svakodnevno.

Keš i bankomati

Danas većina ljudi više i ne nosi klasične novčanike. Sve nam se nalazi u telefonima, od platnih kartica do dokumenata, a kupovina se završava prostim prislanjanjem ekrana. Ipak, uprkos najavama potpuno bezgotovinskog društva, papirni novac i dalje drži svoju poziciju.

Keš je nezamjenjiv na pijacama, u manjim radnjama ili za bakšiš, dok su bankomati i dalje među najposjećenijim mjestima u gradu. Mlađim generacijama odlazak na šalter ili nošenje siće djeluje egzotično, ali gotovina ostaje najsigurniji oslonac kada digitalni sistemi padnu.

Papirne knjige i novine

Kada su se pojavili prvi e-čitači i informativni portali, štampanim izdanjima predviđana je brza "smrt". Međutim, uprkos burnom razvoju tehnologije i elektronskih medija, i dalje postoji ogroman broj strastvenih ljubitelja i sakupljača knjiga koji u svojim domovima ponosno njeguju čitave biblioteke.

Za njih je osjećaj držanja fizičke knjige u rukama nezamjenjiv, jer apsolutno nijedan ekran ne može da nadoknadi miris tek odštampane stranice i šuštanje papira pod prstima. Slično je i sa novinama, iako živimo u eri brzih vijesti i mnogobrojnih portala, i dalje postoji populacija koja ne odustaje od svog omiljenog rituala da ujutru uz kafu natenane prelista najnovije vijesti na papiru.

Iako je ta grupa danas neuporedivo malobrojnija i uglavnom je čine pripadnici starijih generacija, tradicija mirisa jutarnje štampe i dalje odbija da kapitulira pred prednošću brzih dodira po ekranu.

Fiksni telefoni i faks aparati

Iz naših domova su gotovo potpuno nestali, pa mlađima rođenim u eri pametnih telefona djeluju kao rekviziti iz muzeja. Zvuk biranja broja na okretanje ili namotavanje kabla oko prsta za njih je nepoznat pojam.

Izvor: MONDO portal / Marko Čavić

Ipak, ovi uređaji i dalje čvrsto drže svoje pozicije u poslovnom svijetu, državnim institucijama, pravnom i zdravstvenom sektoru, gdje su zakonski propisi i bezbjednost podataka i dalje vezani za njih.

Radio i televizor

Uprkos ekspanziji striming platformi, podkasta i društvenih mreža, radio je preživio zahvaljujući vožnji automobila i radnom prostoru, gdje pruža osjećaj žive riječi i pozadinskog društva. S druge strane, sam televizor je doživio potpunu transformaciju.

Iako mlađe generacije više ne znaju raspored kanalizacijskih programa niti "šaltaju" kanale po satnici, sam uređaj se pretvorio u veliku verziju telefonskog ekrana, centralni pametni uređaj u kući rezervisan za filmove na zahtjev i video-igre.

CD/DVD

Optičke diskove odavno su zamijenili cloud servisi i USB memorije, pa se čitači diskova više i ne ugrađuju u moderne računare i automobile.

Pa ipak, CD i DVD formati i dalje žive u audiofilskim i kolekcionarskim krugovima, kao i u specifičnim arhivskim sistemima gdje je neophodno imati trajan i opipljiv fizički zapis.

Taksi centrale i "staromodni" taksi

Iako mlađe generacije vožnju naručuju isključivo preko aplikacija, gdje unaprijed vide tačnu rutu i cijenu, klasičan način prevoza odbija da nestane. Pozivanje dispečera telefonom i diktiranje adrese, kao i zaustavljanje vozila "na mahanje", i dalje funkcionišu paralelno sa digitalnim platformama i imaju svoju vjernu publiku.

(MONDO)