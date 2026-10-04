Kako pravilno masirati tjeme za brži rast kose? Potrebno je samo 5 minuta dnevno, a razlika je očigledna

Masaža tjemena može biti jednostavan dodatak njezi kose. Saznajte kako pravilno da masirate teme, koliko dugo i šta ne treba da radite.

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Ako želite da podstaknete rast kose, ne morate odmah da kupujete brojne preparate. Jedna od najjednostavnijih navika je redovna masaža temena, koja može da poboljša cirkulaciju u koži glave i pruži dodatnu stimulaciju folikulima.

Ipak, nije dovoljno samo trljati glavu prstima nekoliko sekundi. Važno je da se masaža radi pravilno, dovoljno dugo i bez agresivnog grebanja kože.

Kako pravilno masirati tjeme?

Postavite svih deset prstiju na teme tako da obuhvatite što veću površinu glave. Palčeve postavite iznad ušiju, a ostale prste rasporedite prema vrhu i tjemenu glave.

Zatim ne pomjerajte prste po kosi, već pokušajte da pomjerate kožu glave ispod njih. Pravite spore kružne pokrete uz umjeren pritisak - dovoljno snažan da osjetite kako se koža pomjera, ali ne toliko da masaža bude neprijatna ili bolna.

Počnite kod sljepoočnica i prednje linije kose, nastavite prema tjemenu, a zatim pređite na potiljak. Taj dio često zaboravljamo, iako ga je lako uključiti u nekoliko minuta masaže.

Koliko dugo treba masirati tjeme?

Za osnovnu masažu dovoljno je oko pet minuta dnevno. Važno je da pokreti budu spori i namjerni, a ne brzo trljanje kože.

Redovnost je važnija od povremenih dugih masaža. Ako želite da provjerite da li vam ova navika prija i da li primjećujete promjene, potrebno je da je sprovodite kontinuirano tokom dužeg perioda. Rast kose je spor proces i rezultate ne treba očekivati za nekoliko dana.

Masaža temena za brži rast kose

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Možete masirati tjeme i tokom pranja kose

Masažu možete jednostavno da uključite u rutinu pranja. Nanesite šampon na teme, a zatim nekoliko minuta nježno masirajte kožu glave kružnim pokretima.

Prednost je što pjena smanjuje trenje, pa prsti lakše klize bez nepotrebnog povlačenja kose. Umjesto brzog utrljavanja šampona i trenutnog ispiranja, posvetite malo više pažnje samom tjemenu.

Ako koristite masažer za teme, birajte onaj sa mekanim silikonskim vrhovima i koristite ga laganim, sporim pokretima. Nema potrebe za snažnim ribanjem.

Šta ne treba da radite?

Najvažnije je da ne grebete tjeme noktima i ne povlačite kosu. Cilj je da se pokreće koža glave, a ne da se dlake čupaju ili da se koža agresivno trlja.

Takođe, nema potrebe da svakog dana koristite ulja ili veliki broj proizvoda. Ako želite da probate ulje ruzmarina, izvor preporučuje da se etarsko ulje ne nanosi direktno na kožu, već da se razblaži u baznom ulju poput jojobinog ili arganovog. Učestalost od jednom do dva puta nedjeljno dovoljna je za ovakav tretman.

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Da li masaža zaista ubrzava rast kose?

Postoje istraživanja koja ukazuju da redovna masaža tjemena može imati pozitivan uticaj na debljinu vlasi i uslove u kojima folikuli funkcionišu, ali ne treba očekivati čudo preko noći. U tekstu se navodi malo istraživanje iz Japana u kojem su muškarci koji su praktikovali standardizovanu masažu tokom 24 nedjelje imali deblje vlasi, dok se ukupan broj dlaka nije dramatično promijenio.

Zato je najrealnije posmatrati masažu tjemena kao jednostavnu naviku koja može biti dio njege kose, a ne kao zamjenu za tretman protiv opadanja kose.

Kada treba potražiti uzrok opadanja kose?

Ako primjećujete izraženo proređivanje ili pojačano opadanje, sama masaža možda neće biti dovoljna. Izvor posebno savjetuje da se kod problema sa rastom kose obrati pažnja i na krvne analize, uključujući željezo, feritin, funkciju štitne žljezde i vitamin D, jer nedostaci mogu uticati na rezultate bilo kakve rutine za njegu kose.

Zato je najbolje prvo utvrditi zbog čega se kosa prorjeđuje, a masažu posmatrati kao dodatak svakodnevnoj njezi.

Opadanje kose

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Najjednostavnija rutina

Ako ne želite komplikovanu rutinu, dovoljno je da jednom dnevno odvojite pet minuta za masažu tjemena. Prstima pomjerajte kožu glave sporim kružnim pokretima, obuhvatite prednji dio, tjeme i potiljak i nemojte koristiti nokte.

Ne očekujte promjenu za nedjelju dana. Kod njege kose najvažnija je dosljednost, a jednostavna rutina koju možete da ponavljate svakog dana često je praktičnija od deset različitih tretmana koje ćete brzo napustiti.

(Mondo)