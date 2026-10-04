Vozači, oprez! Lopovi ciljaju baš ove modele automobila zbog "suvog zlata" u njima

Zbog plemenitih metala koji na crnom tržištu vrijede pravo bogatstvo, krađa katalizatora postala je najunosniji biznis auto-mafije, a na posebnom udaru našli su se vlasnici starijih benzinaca.

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Katalizator je postao jedan od najtraženijih dijelova automobila na crnom tržištu, a lopovi ga skidaju u rekordnom roku zbog dragocjenih metala koje sadrži – paladijuma, rodijuma i platine. Posebno su na udaru vlasnici pojedinih starijih benzinaca i hibridnih vozila, a objavljen je i spisak modela koji su najčešća meta kradljivaca.

Problem leži u tome što je katalizator kod određenih automobila veoma lako dostupan. U mnogim slučajevima, kriminalcima je dovoljno samo da priđu vozilu i za nekoliko minuta isijeku dio iz izduvnog sistema, bez ikakve potrebe da automobil prethodno podižu dizalicom.

Zašto se kradu i koji modeli su najugroženiji?

Katalizator u sebi krije keramičku strukturu obloženu plemenitim metalima čija je vrijednost na berzama velika. Upravo ih to čini izuzetno primamljivim plenom za kriminalce širom Evrope.

Najvećem riziku izloženi su stariji automobili sa benzinskim motorima, kao i određeni hibridi. Razlog je jednostavan – njihovi katalizatori često sadrže znatno više rodijuma u poređenju sa najnovijim modelima, a pozicionirani su tako da im je pristup znatno lakši.

Na "crnoj listi" modela koje lopovi najradije biraju nalaze se popularni gradski automobili kao što su VW Polo III (proizvođen od 1994. do 2001.) i Opel Astra G (1998–2005). Kada su u pitanju hibridna vozila, ubjedljivo najugroženija je Toyota Prius III (2009–2016). Na spisku čestih meta su i Mitsubishi Carisma (1995–2004), Mitsubishi Space Wagon (1998–2002), Seat Arosa, VW Lupo i Honda Jazz.

Posebnu kategoriju i lak plijen predstavljaju kombi vozila i kamp-kućice, poput VW Craftera i Mercedes Sprintera. Zbog njihovog visokog klirensa (udaljenosti od tla), lopovi mogu da se podvuku pod vozilo i isjeku dio bez ikakvog podizanja. S druge strane, noviji benzinci su manje atraktivni jer su katalizatori smješteni mnogo bliže motoru radi bržeg zagrijavanja, što otežava pristup. Dizelaši su takođe rijeđe na meti, prenosi njemački T-Online.

Kako prepoznati da ste postali žrtva?

Dobra vijest je da ne morate da se podvlačite pod auto da biste shvatili da ste pokradeni. Čim startujete motor, čućete nesnosnu buku. Zvuk postaje dubok i grub. Vozilo može izgubiti snagu pri ubrzanju, a u kabini se mogu osjetiti neobični mirisi. Na instrument tabli će se gotovo sigurno upaliti lampica motora.

Ukoliko primjetite ove simptome, odmah idite kod mehaničara, jer se tokom krađe često oštete i drugi dijelovi izduvnog sistema.

Kako se zaštititi?

Kao i kod većine krađa, najsigurnija prevencija je zaključana garaža. Ukoliko parkirate na ulici, birajte dobro osvijetljena i prometna mjesta. Odličnu dodatnu zaštitu pružaju alarmi sa senzorima nagiba – oni se aktiviraju čim lopov pokuša da podigne vozilo.

Ako se krađa dogodi, prvo pozovite policiju, a zatim kontaktirajte osiguranje. Kasko polisa uglavnom pokriva ovu štetu, dok je obavezno auto-osiguranje ne priznaje.

Za kraj, stručnjaci upozoravaju: ne kupujte polovne katalizatore preko interneta po sumnjivo niskoj cijeni. Postoji ogromna šansa da kupujete dio koji je ukraden sa tuđeg automobila.

(Mondo)