Lordan Zafranović otvorio festival "Kova": Gradiška slavi svoju sugrađanku i umjetnost filmske montaže

U Kulturnom centru Gradiška večeras je otvoren prvi Međunarodni filmski festival "Kova", posvećen Koviljki Kovi Bačvić, rođenoj Gradiščanki i prvoj filmskoj i televizijskoj montažerki u BiH.

Izvor: Screenshot/RTV Gradiška

Festival, koji je otvorio režiser Lordan Zafranović, trajaće do nedjelje, 13. septembra.

Donosi takmičarski i revijalni program, projekcije domaćih i međunarodnih filmova, te razgovore filmskih autora i publike.

Poseban akcenat stavljen je na filmsku montažu, kao jedan od ključnih autorskih elemenata filmskog djela.

U takmičarskom programu su kratkometražni igrani i dokumentarni, te studentski filmovi, a u zvaničnu selekciju uvrštena su 23 studentska ostvarenja iz više zemalja.

Direktor Audio-vizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić rekla je da je "Kova" najmlađi od nekoliko filmskih festivala u Republici Srpskoj, ističući da je značajno što je pokrenut u Gradišci koja se, kako je navela, dobro pozicionira na domaćoj i regionalnoj filmskoj mapi.

Pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković rekla je da svako prvo izdanje festivala nosi posebnu energiju i da je uvjerena da će ovaj festival rasti, okupljajući sve veći broj filmskih stvaralaca i ljubitelja filmske umjetnosti.

Ona je posebno istakla značaj činjenice da se festival pokreće u Gradišci, jer snažna kulturna scena podrazumijeva da umjetnost bude dostupna u svim lokalnim zajednicama i da one budu mjesta susreta, stvaranja i novih ideja.

Zoran Pilipović iz "Kozara filma", jednog od organizatora festivala, rekao je da je razgovor sa Koviljkom Bačvić Ivanović bio pokretač cijele priče o ovom festivalu, navodeći da je upravo ona postavila temelje filmske industrije u Gradišci.

Koviljka Bačvić, rođena Ivanović, potekla je iz Gornjih Podgradaca kod Gradiške. Nakon Drugog svjetskog rata školovala se u Zagrebu, gdje je završila filmsku školu, a potom radila u "Bosna filmu" u Sarajevu.

Ostala je upamćena kao prva filmska i televizijska montažerka u BiH, a njen rad bio je vezan za brojna značajna ostvarenja jugoslovenske kinematografije.

Na svečanom otvaranju publici je predstavljena i kratka video-priča o njenom životu i radu, dok je prvo festivalsko veče upotpunjeno nastupom beogradske džez umjetnice Lene Kovačević, koja je izvela izbor domaćih i stranih filmskih klasika.

Revijalni program nastavlja se sutra od 20.00 časova kada će biti prikazan film "Mačji krik", u subotu, 12. septembra, je na reperotaru "Volja sinovljeva", dok će u nedjelju, 13. septembra, biti zatvoren projekcijom filma "Svadba".

Prvo izdanje festivala "Kova" realizuje se uz podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske, grada Gradiška, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Kabineta predsjednika Republike Srpske, kao i partnerskih kulturnih ustanova.