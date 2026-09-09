9 parfema koji ženama poslije 40. donose najviše komplimenata: Kako ih nanijeti na kožu čiji se miris mijenja?

Neki mirisi zaslužuju posebno mjesto, 9 parfema ženama poslije 40. donosi najviše komplimenata, a stručnjaci objašnjavaju kako da ih stavite da duže traju.

Izvor: Shutterstock

Svi smo barem jednom prošli pored osobe koja je stavila malo previše parfema, toliko da su ljudi oko nje jedva mogli da dišu. Ali postoje i oni trenuci kada priđete nekome, osjetite suptilan, prepoznatljiv miris i odmah se zapitate koji parfem nosi.

Oktavija Morgan i Suzan Ankersen, stručnjakinje za parfeme, otkrile su za Parade.com tajnu dobrog izbora parfema, za kojih devet mirisa žene poslije 40. godine najčešće dobijaju kompliment, objasnile kako se miris mijenja na koži poslije 40. i podijelile savjete kako da parfem traje duže i ljepše se razvija.

Zašto se hemija kože poslije 40. godine mijenja i utiče na miris parfema?

Nakon 40. godine, naročito tokom menopauze, hormonske promjene mogu uticati na tjelesnu temperaturu, a samim tim i na način na koji se parfem razvija na koži. Koža takođe često postaje suvlja, zbog čega se miris teže zadržava.

"Masnija ili dobro hidrirana koža omogućava da miris traje duže“, objašnjava Ankersen. Zato je hidratacija kože jedan od jednostavnih načina da parfem duže ostane prisutan.

Koje mirisne note i koncentracije najduže traju?

Ako želite parfem koji će trajati satima, obratite pažnju na njegove bazne note. One su teže, manje isparljive i razvijaju se sporije.

Među najdugotrajnijim notama su drvenaste note, vetiver, vanila, smola i mošus.

Kada je riječ o koncentraciji, parfemska ulja uglavnom traju duže od lakših formulacija. Ipak, sama koncentracija nije jedini faktor – sastav parfema i vrsta mirisnih nota takođe imaju veliki uticaj na njegovu postojanost.

Žena stavlja parfem

Izvor: Shutterstock

Kako da pravilno nanesete parfem da bi duže trajao?

Ne morate parfem nanositi samo na vrat. Za bolje širenje mirisa poprskajte i druge pulsne tačke, odnosno mjesta na kojima je koža toplija, poput unutrašnje strane zglobova, iza ušiju ili iza koljena.

Parfem možete nanijeti i na kosu ili odjeću, odakle se miris sporije gubi. Važno je i da koža bude hidrirana.

I još jedan savjet stručnjakinje: nemojte trljati zglobove nakon nanošenja parfema, jer se na taj način mirisne molekule brže razgrađuju i miris može promijeniti karakter.

Izbor parfema otkriva sve o vama

Izvor: Shutterstock

Pred vama je 9 parfema za koje su žene dobile najviše komplimenata:

1. Najbolji parfem za žene od 40+ godina

Frédéric Malle Portrait of a Lady Parfum Spray

Osnovne note: turska ruža, pačuli, crna ribizla, tamjan.

Bogat i sofisticiran miris koji spaja izraženu cvjetnu notu ruže sa dubinom pačulija i tamjana.

2. Najbolji cvjetni parfem

Parfums de Marly Delina Eau de Parfum

Osnovne note: turska ruža, božur, liči, nježne drvenaste note.

Ženstven i blistav miris koji podjednako dobro funkcioniše tokom dana i u večernjim prilikama.

3. Najbolji drvenasti parfem

Heretic Perfumes Dirty Hinoki

Osnovne note: hinoki drvo, kedar, citrus.

Suptilan i moderan drvenasti miris, namijenjen ženama koje vole nenametljivu eleganciju.

4. Najbolji mošusni parfem

Brown Girl Jane Casablanca

Osnovne note: sljez, kardamom, tamjan, amber, sandalovina.

Topao i intiman miris koji se lijepo stapa sa prirodnom hemijom kože.

5. Najbolji gurmanski parfem

Influxious Gold Standard Eau de Parfum

Osnovne note: vanila, amber, gurmanske note.

Raskošna kombinacija toplih i slatkastih nota koja pruža osjećaj luksuza, bez pretjerane slatkoće.

6. Najbolji pristupačan parfem

Lattafa Yara Eau de Perfume Natural Spray

Osnovne note: tropsko voće, kremasta vanila, mošus.

Prijatan i ženstven miris koji ostavlja utisak znatno skupljeg parfema.

7. Najbolji luksuzni parfem

Victoria Beckham Eau de Parfum Portofino ’97

Osnovne note: citrus, tamjan, amber, vetiver.

Sofisticiran miris koji priziva atmosferu italijanskog ljeta i nenametljivog luksuza.

8. Najdugotrajniji parfem

House of Bo Infinitoud Parfum

Osnovne note: smola, tople drvenaste note, amber.

Dubok i postojan miris koji se tokom dana postepeno razvija i ostavlja dugotrajan trag.

9. Najbolji parfem za dejt

Octavia Morgan Los Angeles ROOM 33 Eau de Parfum

Osnovne note: kruška, ružičasti biber, list ljubičice, jasmin, tuberoza, sandalovina, amber, vanila.

Intiman i senzualan miris koji privlači pažnju na suptilan način, bez pretjerane intenzivnosti.