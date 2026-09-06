Da li je bezbjedno parfem prskati direktno na kožu? Ljudi su često zbunjeni, a evo šta dermatolozi kažu

Da li parfem smije direktno na kožu? Dermatolozi objašnjavaju kada je bezbjedan, a kada može izazvati iritaciju, alergiju ili pogoršati probleme sa kožom.

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Parfem za većinu ljudi može bezbjedno da se nanosi direktno na kožu.

Ipak, mirisne supstance kod osjetljive kože mogu izazvati iritaciju ili alergiju.

Dermatolozi savjetuju poseban oprez ako imate ekcem, psorijazu ili rozaceu.

Da li je bezbjedno prskati parfem direktno na kožu jedno je od najčešćih pitanja koje čujemo na druženjima sa drugim ženama i zato smo odlučili da istražimo šta dermatolozi zaista misle o tome.

Parfem najčešće nanosimo gotovo automatski: nekoliko prskanja na vrat, zglobove i iza ušiju i spremni smo za izlazak. Ipak, posljednjih godina sve češće se postavlja pitanje da li je takav način korišćenja parfema zaista najbolji za našu kožu. Društvene mreže pune su savjeta da parfem treba prskati isključivo na odjeću, dok drugi tvrde da je nanošenje direktno na kožu jedini pravi način da se miris razvija i ostane vijeran svojoj mirisnoj piramidi. Pa ko je onda u pravu?

Da li je bezbjedno prskati parfem direktno na kožu?

Kratak odgovor glasi: za većinu ljudi parfem namijenjen za nanošenje na kožu može se koristiti direktno na koži, ali to ne znači da će ga svaka koža jednako dobro podnijeti.

Parfemi sadrže mirisne supstance koje kod pojedinih ljudi mogu izazvati iritaciju ili alergijsku reakciju, a dermatolozi posebno savjetuju oprez osobama koje već imaju osjetljivu ili narušenu kožnu barijeru.

Američka akademija za dermatologiju (AAD) navodi mirise među čestim uzrocima kontaktnog dermatitisa, dok dermatolog Shilpi Khetarpal, MD, iz Cleveland Clinic upozorava da mirisi generalno mogu iritirati kožu i pogoršati suvoću, naročito kod osoba sa ekcemom, psorijazom ili drugim stanjima koja narušavaju kožnu barijeru.

Šta se zapravo dešava kada parfem nanesemo na kožu?

Parfem nije samo prijatan miris. U njegovoj formuli nalazi se kombinacija različitih mirisnih supstanci i drugih sastojaka koji omogućavaju da se miris nanese, razvija i zadrži na koži.

Kada parfem naprskamo direktno na kožu, te supstance dolaze u neposredan kontakt sa njom, što je upravo ono što može predstavljati problem za osobe koje su na neki od sastojaka osjetljive.

DermNet, dermatološki izvor koji uređuju dermatolozi, navodi da su iritativni i alergijski efekti među glavnim neželjenim reakcijama povezanim sa parfemima. Mirisne supstance mogu izazvati iritativni kontaktni dermatitis, koji se javlja zbog iritacije kože, ali i alergijski kontaktni dermatitis, kada je osoba prethodno senzibilisana na određeni sastojak.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Da li to znači da treba da prestanemo da prskamo parfem na kožu?

Ne nužno. Ako parfem koristite godinama i nikada niste imali crvenilo, svrab, peckanje, osip ili druge reakcije, nema razloga za paniku samo zato što ga nanosite na kožu, piše Lepotaizdravlje.

Problem je prije svega individualan: ono što jednoj osobi savršeno odgovara, kod druge može izazvati reakciju.

AAD navodi da se kontaktni dermatitis može pojaviti na bilo kom dijelu kože koji dolazi u kontakt sa iritansom ili alergenom, a kod alergije na mirise česta mjesta su upravo lice, vrat i pazuh, odnosno regije na koje često nanosimo parfimisane proizvode.

Reakcija se pritom ne mora pojaviti odmah. Alergijski kontaktni dermatitis može nastati satima ili čak danima nakon kontakta sa određenom supstancom.

Zato je važno razlikovati običnu neprijatnost od stvarne kožne reakcije. Ako nakon parfema primjećujete da koža svrbi, pecka, postaje crvena, suva, peruta se ili se pojavljuje osip, nemojte jednostavno pretpostaviti da je koža osjetljiva.

Dermatolog može utvrditi da li je u pitanju iritacija ili alergijski kontaktni dermatitis, a patch testiranje može pomoći da se identifikuje konkretan alergen.

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Izvor: Shutterstock

Poseban oprez ako imate osjetljivu kožu

Ako imate ekcem, psorijazu, rozaceu ili generalno narušenu kožnu barijeru, parfem možda nije najbolji proizvod za direktno nanošenje na kožu.

Dermatolog Shilpi Khetarpal iz Cleveland Clinic upravo kod ovih stanja savjetuje veći oprez, jer mirisi mogu dodatno iritirati kožu i pogoršati postojeću suvoću ili upalu.

Američka akademija za dermatologiju AAD takođe osobama sa ekcemom preporučuje proizvode bez mirisa, odnosno oznaku fragrance-free, kako bi se smanjila mogućnost pogoršanja simptoma.

Važno je i da ne pomiješate izraze fragrance-free i unscented. AAD upozorava da unscented ne mora da znači da proizvod uopšte ne sadrži mirisne supstance. One mogu biti prisutne kako bi maskirale miris drugih sastojaka.

(Lepa i srećna/Mondo)