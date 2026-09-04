Svi ga hvale za kosu, ali ricinusovo ulje čini čuda i za lice: Jedna stvar je ključna

Ricinusovo ulje može da bude korisno i za negu kože, posebno suve i dehidrirane. Saznajte kako deluje, kako se koristi i kada treba biti oprezan.

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Ricinusovo ulje je bogato masnim kiselinama i vitaminom E i često se koristi u kozmetici.

Može biti posebno zanimljivo za njegu suve kože i usana, naročito tokom hladnijih mjeseci.

Ipak, zbog guste teksture nije za svakoga, pa sa nanošenjem na lice treba biti umjeren.

Ricinusovo ulje odavno je poznato kao sastojak koji se koristi u njezi kose, trepavica i obrva, ali njegove mogućnosti tu se ne završavaju. Ricinusovo ulje može da bude korisno i u njezi kože, naročito kada je ona suva, dehidrirana i izložena hladnoći.

Nekada se koristilo čak i kao mazivo za motore trkačkih automobila, dok je danas mnogo poznatije kao sastojak kozmetičkih proizvoda. Na društvenim mrežama i Jutjubu najviše se govori o njegovoj primjeni za kosu, kojoj navodno daje sjaj i podstiče njen rast. Međutim, ricinusovo ulje može da se pronađe i u brojnim preparatima za njegu kože, iako o toj njegovoj ulozi ima znatno manje riječi.

Zašto je ricinusovo ulje dobro za kožu?

Ricinusovo ulje dobija se presovanjem sjemena biljke ricinus, koja raste uglavnom u tropskim i suptropskim krajevima. Prepoznaje se po gustoj teksturi i blijedožutoj ili gotovo providnoj boji, a mnogo je gušće od ulja poput kokosovog ili arganovog.

Njegova posebnost je u sastavu. Bogato je masnim kiselinama i vitaminom E, zbog čega se koristi kao sastojak različitih kozmetičkih i farmaceutskih preparata.

Masne kiseline mogu da pomognu u njezi suve kože i očuvanju njene mekoće, dok trigliceridi doprinose tome da koža zadrži vlagu. Ricinusovo ulje ima i svojstva humektanta, odnosno sastojka koji pomaže u privlačenju i zadržavanju vlage.

To može biti posebno značajno tokom zime, kada hladan vazduh napolju i suv vazduh u prostorijama zbog grijanja dodatno isušuju kožu.

Žena koristi ricinusovo ulje

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Ricinusovo ulje za lice: šta može da uradi?

Za razliku od arganovog ili ulja šipka, ricinusovo ulje se najčešće ne nalazi u centru pažnje kada je riječ o njezi kože. Ipak, moguće je da ga već koristite, a da toga niste ni svjesni, jer se nalazi u formulama različitih kozmetičkih proizvoda.

Posebno je često u proizvodima namijenjenim njezi tanke i osjetljive kože usana, pa se može pronaći u ruževima i balzamima za usne.

Zbog svojih svojstava može doprinijeti tome da suva koža bude mekša i bolje hidrirana, dok sastojci iz njegovog sastava pomažu u očuvanju zaštitne funkcije kože, piše Diva.

Da li ricinusovo ulje uklanja nepravilnosti i tamne mrlje?

O ricinusovom ulju često se govori i kao o sastojku koji može da pomogne kod različitih nepravilnosti na koži. Međutim, naučni dokazi za ove tvrdnje još su ograničeni, pa ne treba očekivati da samo ulje može da riješi problem tamnih fleka ili drugih promjena na licu.

Pojedina istraživanja ukazuju na mogućnost da ricinolna kiselina, jedna od glavnih masnih kiselina u ricinusovom ulju, ima antimikrobna i protivupalna svojstva. Upravo zbog toga ricinusovo ulje privlači pažnju kada je riječ o njezi problematične kože.

U kozmetici se koristi i zbog sposobnosti da kožu omekša i pomogne joj da zadrži vlagu. Ipak, za konkretne probleme poput izraženih fleka, akni ili upalnih promjena bolje je osloniti se na provjerene aktivne sastojke i savjet dermatologa.

njega kože lica

Izvor: Shutterstock

Može li da pomogne kod natečenog lica?

Ricinusovom ulju pripisuju se i svojstva koja mogu doprinijeti smanjenju osjećaja natečenosti kože. Ako se koristi za masažu lica, važno je nježno ga umasirati i ne pritiskati kožu, naročito u predjelu oko očiju.

Ipak, za izraženu ili učestalu natečenost ne treba se oslanjati samo na kozmetički proizvod, jer uzrok može biti različit.

Ricinusovo ulje i antioksidansi

Ricinusovo ulje sadrži i jedinjenja sa antioksidativnim svojstvima. Antioksidansi su važni u njezi kože jer pomažu u zaštiti od oksidativnog stresa izazvanog spoljnim uticajima, uključujući zagađenje i UV zračenje.

To, međutim, ne znači da ricinusovo ulje može da zamijeni kremu sa zaštitnim faktorom. SPF je i dalje najvažniji dio zaštite kože od UV zračenja.

Krema za sunčanje

Izvor: Olena Yakobchuk/Shutterstock

Oprez ako imate masnu ili problematičnu kožu

Iako ricinusovo ulje može da bude korisno za suvu kožu, sa njim ne treba pretjerivati. Razlog je njegova veoma gusta tekstura, zbog koje kod pojedinih osoba može da bude teško za kožu i potencijalno doprinese zapušavanju pora.

Zato bi osobe sa masnom i kožom sklonom nepravilnostima trebalo da budu posebno oprezne. Ako želite da ga uvedete u rutinu njege, počnite sa malom količinom i nemojte ga nanositi u debelom sloju.

Kao i kod drugih ulja i kozmetičkih sastojaka, mnogo zavisi od konkretne formulacije, koncentracije i količine koja se nanosi. Ricinusovo ulje zato je najbolje koristiti umjereno, posebno ako ga nanosite direktno na lice.

Ako imate osjetljivu kožu, prvo ga testirajte na malom dijelu kože. Ukoliko se pojave crvenilo, peckanje, svrab ili druga reakcija, prekinite upotrebu.