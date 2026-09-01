Skriveni simptom povišenog holesterola: Pojavljuje se na rukama, nogama i oko očiju

Povišen holesterol često ne daje simptome, ali određene promjene na koži mogu da budu znak upozorenja.

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Povišen holesterol obično ne izaziva jasne simptome, ali njegov višak u organizmu dovodi do razvoja ateroskleroze, koja predstavlja jedan od glavnih uzroka srčanog i moždanog udara.

Zbog toga je redovno kontrolisanje nivoa holesterola ključno kako bi se problem otkrio na vrijeme. Ipak, postoje određeni znaci koji mogu da ukažu na to da ga u organizmu ima previše. Na jedan od njih skrenuli su pažnju stručnjaci Britanske fondacije za srce.

Holesterol je supstanca neophodna za pravilno funkcionisanje organizma.

Važan je za izgradnju ćelijskih membrana, učestvuje u proizvodnji, između ostalog, polnih hormona i ima značajnu ulogu u stvaranju vitamina D. Takođe podržava rad mozga. To pokazuje da holesterol sam po sebi nije štetan. Opasnost zavisi od njegove količine u organizmu.

Kada ga ima previše, može da se taloži u organima i zidovima krvnih sudova. Njegovo nakupljanje u arterijama dovodi do stvaranja aterosklerotskog plaka, a kada plak pukne, može doći do srčanog ili moždanog udara.

Zato je važno redovno kontrolisati nivo holesterola i pridržavati se preventivnih mjera, među kojima su pravilna ishrana i fizička aktivnost.

Manje poznat znak povišenog holesterola

Stručnjaci Britanske fondacije za srce ukazali su na neobičan znak koji može da bude povezan sa povišenim nivoom holesterola. Promjene koje se pojavljuju na koži ruku i nogu, kao i oko očiju, mogu da sugerišu da je nivo holesterola opasno visok. O kakvim promjenama je riječ?

Čvorići ili kvržice u predjelu laktova, ručnih zglobova, koljena i članaka mogu da ukažu na to da se holesterol taloži u potkožnom tkivu ili na tetivama. Zadebljale i bolne Ahilove tetive takođe mogu da predstavljaju znak upozorenja.

Promjene mogu da se pojave i oko očiju. Žućkaste naslage ili čvorići na kapcima i u njihovoj okolini, poznati kao ksantelazme, znak su da bi trebalo uraditi analizu krvi i provjeriti nivo holesterola.

Simptomi povišenog holesterola

Zabrinjavajući simptomi povišenog holesterola obično se pojavljuju relativno kasno, dok je najbrži način za otkrivanje analiza krvi.

"Povišen nivo holesterola obično ne izaziva nikakve simptome. Međutim, ako se ne liječi, može da dovede do srčanog i moždanog udara. Često predstavlja skriveni faktor rizika, što znači da može da postoji bez našeg znanja sve dok ne postane prekasno. Zato je izuzetno važno provjeravati nivo holesterola", navode stručnjaci Britanske fondacije za srce.

Pažnju bi trebalo da obratite na sljedeće simptome:

bol u grudima,

glavobolju i vrtoglavicu,

hladna stopala i šake,

brzo zamaranje tokom fizičkog napora,

promjene na koži,

bolove u ekstremitetima bez jasnog razloga.

(MONDO)