"Odličan" način da prepoznate visok nivo holesterola: Nokti mogu da ga odaju, obratite pažnju na dve stvari

Previsok nivo holesterola povećava rizik od nastanka ozbiljnih oboljenja, uključujući bolesti srca ili moždani udar. Saznajte kako može da se otkrije prema izgledu noktiju.

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Visok nivo holesterola je opasno stanje, ali često ne daje karakteristične simptome. Međutim, kako primjećuju ljekari, povišen nivo lošeg holesterola ponekad može da se primijeti na našim noktima.

Nije svaki holesterol štetan. HDL holesterol se naziva "dobrim" holesterolom jer pomaže u zaštiti srca i krvnih sudova od bolesti.

S druge strane, "loš" holesterol je LDL holesterol, koji se naziva i tihi ubica. Zato je veoma važna kontrola njegovog nivoa. To možda nije lako, jer signali koji ukazuju na povišen nivo nisu specifični, a mogu da se pomiješaju sa drugim oboljenjima ili tretiraju kao prolazna slabost.

Ipak, postoji jedan simptom, vidljiv golim okom, zbog kojeg bi trebalo da nam se upali upozoravajuća lampica. O tome govori Monika Vaserman, doktorka sa Univerziteta Kvin Meri u Londonu, u razgovoru za britanski portal "Ekspres".

"Visok nivo lošeg holesterola ne daje konkretne simptome. Najbolji način da se to utvrdi je analiza krvi", kaže ona i otkriva kako nokti mogu da otkriju visok nivo holesterola.

"Visok nivo holesterola uzrokuje blokadu arterija. Višak holesterola se taloži u arterijama, stvarajući aterosklerotični plak. Sužene ili blokirane arterije ili krvni sudovi ograničavaju protok krvi do različitih dijelova tijela, uključujući i nokte", objašnjava ona.

To može da rezultira pojavom tamnih linija ispod noktiju.

"Iako se visok nivo holesterola definiše kao tiho stanje, tamne linije ispod noktiju su jedan od jednostavnijih načina za njegovo otkrivanje", dodaje dr Vaserman.

Ovaj znak se stručno naziva i splinter hemoragija. To su tanke, crvene ili crveno-braon linije ispod noktiju koje se pružaju u pravcu rasta nokta, podsjećajući na zabodeni trn.

Drugi simptomi na noktima

Komplikacije povezane sa previsokim nivoom "lošeg" LDL holesterola mogu da utiču i na stanje noktiju. Takav simptom je pogoršanje strukture nokta, koji postaje krt, ostavlja utisak da se lako savija i počinje da se lomi ili mrvi.

Drugi simptom koji bi trebalo da nas zabrine je spor tempo rasta noktiju. Ta situacija bi trebalo da nas natjera na razmišljanje, naročito ako nam prethodno navedeni simptomi ranije nisu predstavljali problem.

(MONDO)