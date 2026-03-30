Ako imate visok pritisak ili holesterol, ove 3 stvari zaboravite: Jutarnje navike koje vas mogu ugroziti

Tri jutarnje navike – prerađena hrana, kafa na prazan stomak i preskakanje doručka – mogu povećati krvni pritisak i holesterol i ugroziti zdravlje srca. Saznajte kako da ih izbjegnete.

Izvor: Shutterstock

Jutro postavlja ton za cijeli dan, a navike koje usvojimo u prvim satima nakon buđenja mogu značajno uticati na zdravlje srca i krvnih sudova. Stručnjaci već dugo upozoravaju da su srčani udari češći u jutarnjim satima zbog prirodnog porasta krvnog pritiska i hormona stresa poput kortizola.

Ipak, određene svakodnevne radnje, često nesvjesne, mogu dodatno povećati rizik, posebno kod osoba koje se već bore sa visokim krvnim pritiskom i povišenim holesterolom.

Započinjanje dana sa prerađenom hranom

Doručak koji se zasniva na prerađenoj hrani, poput suhomesnatih proizvoda, peciva iz pekare, pašteta ili gotovih sendviča, predstavlja dvostruki udarac za krvožilni sistem. Prevelik unos soli ujutru direktno podstiče zadržavanje tečnosti u tijelu.

To povećava zapreminu krvi i stvara trenutni pritisak na zidove arterija, koje su ujutru prirodno kruće. Istraživanja pokazuju da doručak bogat natrijumom može izazvati takozvane "jutarnje skokove" pritiska, što se dešava upravo u periodu kada je rizik od srčanih događaja statistički najveći.

Istovremeno, takvi obroci često su bogati zasićenim i trans mastima, koje direktno povećavaju nivo LDL ("lošeg") holesterola. Te masti podstiču dugoročno nakupljanje masnih naslaga, odnosno plaka, u arterijama, što dovodi do njihovog sužavanja i otvrdnjavanja, procesa poznatog kao ateroskleroza.

Mnogi prerađeni proizvodi sadrže i so i nezdrave masti, čineći krvne sudove krućim i istovremeno opterećujući krvožilni sistem. Umjesto toga, stručnjaci preporučuju uravnotežen doručak koji uključuje ugljene hidrate poput voća i cjelovitih žitarica, proteine poput jaja ili grčkog jogurta, kao i zdrave masti iz orašastih plodova, sjemenki i avokada.

Takav obrok stabilizuje šećer u krvi i smanjuje osjećaj gladi kasnije tokom dana.

Doručak

Izvor: Shutterstock

Pretjerivanje sa kafom na prazan stomak

Kofein je snažan stimulans koji kod nekih ljudi može izazvati kratkotrajan, ali nagli porast krvnog pritiska, čak i ako inače nemaju hipertenziju. Jedna šolja kafe može povisiti pritisak za pet do deset mmHg.

Iako tačan mehanizam nije u potpunosti jasan, naučnici vjeruju da kofein može blokirati hormon koji pomaže u održavanju širine arterija ili podstaći nadbubrežne žlijezde na lučenje više adrenalina, što dovodi do porasta pritiska.

Taj efekat je posebno izražen ako se kafa pije na prazan stomak. Bez hrane koja bi usporila apsorpciju, kofein brže ulazi u krvotok i može izazvati oštriji skok pritiska već u roku od 30 minuta. Konzumacija kafe natašte takođe može prekomjerno stimulisati nervni sistem i izazvati osjećaj nervoze ili ubrzanog rada srca, što dodatno podstiče lučenje hormona stresa i opterećuje srce.

Jedna od najčešćih, a najštetnijih jutarnjih navika je posezanje za šoljom kafe odmah nakon buđenja. Tokom noći tijelo prirodno gubi tečnost, zbog čega smo ujutru blago dehidrirani. Dehidracija čini krv gušćom, primoravajući srce da ulaže dodatni napor kako bi je pumpalo kroz tijelo. Ako u takvo stanje dodate kofein, koji djeluje kao diuretik i podstiče dalji gubitak tečnosti, nepotrebno opterećujete cijeli kardiovaskularni sistem.

Početak dana sa jednom do dvije čaše vode prije kafe pomaže u rehidrataciji, razređuje krv i smanjuje jutarnji stres za srce. Takođe, za ljubitelje kafe važno je znati da nefiltrirane metode pripreme, poput turske kafe ili one iz francuske prese, sadrže ulja koja mogu ometati sposobnost jetre da preradi holesterol, što vremenom može dovesti do povećanja nivoa LDL-a.

Žena pije kafu

Izvor: Drazen Zigic/Shutterstock

Preskakanje doručka kao najgora opcija

Iako može djelovati kao jednostavan način za smanjenje unosa kalorija, redovno preskakanje doručka jedna je od najgorih navika za zdravlje srca i krvnih sudova. Kada tijelo predugo ostane bez hrane, ulazi u stanje stresa. Kao odbrambeni mehanizam, pojačano luči kortizol, hormon stresa, koji podiže krvni pritisak i tjera srce da radi jače.

Dugoročno, ovaj svakodnevni hormonski disbalans oštećuje zidove krvnih sudova. Brojne studije povezale su preskakanje doručka sa većim rizikom od razvoja visokog krvnog pritiska, nezdravih vrijednosti holesterola i dijabetesa. Jedno veliko istraživanje otkrilo je da su muškarci koji su redovno preskakali doručak imali čak 27 odsto veći rizik od srčanog udara, piše 24sata.hr.

Osim toga, preskakanje prvog obroka remeti rad hormona koji regulišu glad, poput grelina i leptina. To često dovodi do napada gladi i prejedanja kasnije tokom dana, pri čemu se najčešće bira visokokalorična i masna hrana, što dodatno pogoršava stanje sa pritiskom i holesterolom.

(Lepa i srećna/Mondo)