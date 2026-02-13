Od badema do pistaća: Koji orašasti plodovi su najzdraviji?

Konzumiranje orašastih plodova povezano je sa brojnim zdravstvenim benefitima, uključujući smanjen rizik od bolesti srca i ranije smrti. Koji su najblagotvorniji na naše zdravlje?

Orašasti plodovi su bogati nezasićenim mastima, vlaknima, biljnim proteinima, mikronutrijentima i antioksidansima.

Istraživanja su pokazala da redovno uključivanje u ishranu može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti, bolesti koronarnih arterija, lošeg holesterola i triglicerida, najčešćih masti u krvi.

Iako se često misli da orašasti plodovi goje zbog visoke energetske vrijednosti, istraživanja pokazuju suprotno: kada se jedu umjereno, oni povećavaju osjećaj sitosti i pomažu u održavanju zdrave tjelesne težine.

Međutim, nije svaki orašasti plod jednak, neki pružaju više koristi od drugih.

Evo najzdravijih i kako mogu doprinijeti našem zdravlju:

Pekan orasi

Uključivanje pekan oraha u ishranu može poboljšati pokazatelje zdravlja srca, posebno nivo masti u krvi, pokazuju istraživanja Illinois Institute of Technology.

Pekan orasi sadrže visoke nivoe polifenola, tip antioksidansa, i drugih bioaktivnih komponenti koje smanjuju oksidaciju masti u organizmu.

Orasi

Orasi su jedini orašasti plod sa odobrenom tvrdnjom američke FDA da smanjuju rizik od bolesti srca.

Bogati su alfa-linolenskom kiselinom (ALA), biljnom omega-3 masnom kiselinom koja pomaže srcu, mozgu i metabolizmu. Studije pokazuju da konzumiranje preko 30 grama dnevno može smanjiti takozvani loš holesterol. Tradicionalno se povezuju sa poboljšanjem pamćenja, što istraživanja i potvrđuju.

Bademi

Bademi su posebno korisni za zdravlje srca, kontrolu tjelesne težine i antioksidativnu zaštitu. Imaju visok sadržaj vlakana, što pomaže metabolizmu, varenju, kontroli šećera u krvi i zdravlju crevne mikroflore. Takođe su dobar izvor vitamina E, koji štiti ćelije od oksidativnog stresa. Optimalna dnevna doza je 42-50 grama.

Pistaći

Pistaći su bogati antioksidansima i sadrže mnogo proteina u odnosu na kalorije.

Daju vitamin B i folate, ključne za popravku DNK i proizvodnju crvenih krvnih zrnaca. Takođe su među orašastim plodovima sa najviše valina, esencijalne aminokiseline za rast i regeneraciju mišića.

Brazilski orasi

Brazilski orasi, poreklom iz Amazonske prašume, su jedan od najbogatijih izvora selena, minerala koji tijelo ne može proizvesti ili skladištiti u većim količinama.

Selen djeluje kao antioksidans i podržava imuni sistem. Ipak, zbog visoke koncentracije selena, ne treba ih jesti u velikim količinama, dovoljno je jedan ili dva oraha dnevno.

Da li se može reći koji je "najzdraviji"?

Važno je napomenuti da svaki orašasti plod ima svoje specifične prednosti, pa ne postoji "apsolutno najbolji", već zavisi šta želite da postignete

Ako je fokus na zdravlje srca i holesterol, orasi su najefikasniji.

Ako je cilj antioksidativna zaštita i opšte zdravlje, pekani i bademi su odlični.

Za mišiće i energiju, pistaći imaju prednost.

Za posebnu dozu selena, brazilski orah je nezamenljiv, ali se jede u malim količinama.

Praktična preporuka: Najbolje je kombinovati više vrsta orašastih plodova, jer svaki doprinosi zdravlju na svoj način, tako ćete pokriti najviše benefita.

