Da li je bolje jesti bademe ili orahe? Pomažu u dijeti, kontroli holesterola i jačanju memorije

Da li je bolje jesti bademe ili orahe? Pomažu u dijeti, kontroli holesterola i jačanju memorije

Izvor mondo.rs
0

Koji orašasti plod je bolji za zdravlje srca, mozga i kože - bademi ili orasi? Pročitajte!

Da li je bolje jesti bademe ili orahe Izvor: Shutterstock

Bademi i orasi spadaju među najhranjivije orašaste plodove, ali se razlikuju po sastavu i specifičnim zdravstvenim prednostima koje nude.

Dok bademi prednjače u sadržaju vitamina E, proteina i vlakana, orasi su bogati omega-3 masnim kiselinama, antioksidansima i polifenolima. Uključivanje oba u svakodnevnu ishranu može doprineti sveukupnom zdravlju - od jačanja kostiju do poboljšanja kognitivnih funkcija i kvaliteta kože.

Zdravlje mozga

Orasi su posebno poznati po svojim neuroprotektivnim svojstvima. Sadrže alfa-linolensku kiselinu (ALA), biljni oblik omega-3 masne kiseline, koja podržava memoriju, koncentraciju i opšte kognitivne funkcije. Redovno konzumiranje oraha povezano je sa smanjenim rizikom od neurodegenerativnih bolesti i boljom zaštitom od oksidativnog stresa. Antioksidansi i polifenoli iz oraha dodatno poboljšavaju cerebralnu cirkulaciju, što pozitivno utiče na raspoloženje, učenje i brzinu reakcije.

Prema studiji objavljenoj u časopisu "Food and Function", unos 50 g oraha dnevno kod zdravih mladih osoba doveo je do bržih reakcija i boljih rezultata na testovima memorije tokom dana, navodi Times of India.

Izvor: Shutterstock

Zdravlje srca

Oba ploda imaju pozitivan uticaj na kardiovaskularni sistem, ali na različite načine.

Orasi: Zahvaljujući visokom sadržaju omega-3 masnih kiselina, orasi smanjuju upalne procese, poboljšavaju lipidni profil, snižavaju krvni pritisak i podržavaju funkciju arterija. Redovan unos može smanjiti nivo LDL („lošeg“) holesterola i smanjiti rizik od srčanih oboljenja.

Bademi: Bogati mononezasićenim mastima, vitaminom E, vlaknima i mineralima poput kalcijuma, magnezijuma i kalijuma, bademi doprinose regulaciji krvnog pritiska, poboljšanju holesterola i opštem zdravlju srca.

Izvor: Shutterstock

Kontrola tjelesne težine

Bademi su naročito korisni za održavanje zdrave tjelesne težine. Njihov visok sadržaj proteina i vlakana povećava osjećaj sitosti, smanjuje potrebu za grickalicama i pomaže u kontroli porcija. Uz nizak glikemijski indeks, bademi stabilizuju nivo šećera u krvi i podržavaju metabolizam. Redovno konzumiranje može olakšati pridržavanje dijete i doprineti održivom gubitku kilograma.

Zdravlje kože i kose

Bademi su izuzetno bogati vitaminom E, snažnim antioksidansom koji štiti ćelije kože od oksidativnog stresa, poboljšava elastičnost i doprinosi zdravom sjaju. Takođe jačaju kosu, smanjuju lomljenje i podstiču prirodan sjaj.
Orasi, zahvaljujući omega-3 masnim kiselinama i antioksidansima, smanjuju upale i poboljšavaju zdravlje kože glave, što doprinosi jačoj i zdravijoj kosi. Oba ploda hrane kožu i kosu iznutra, čineći ih prirodnim saveznikom u nutritivnoj nezi.

Izvor: Shutterstock

Zdravlje kostiju

Oba orašasta ploda doprinose zdravlju kostiju zahvaljujući bogatom sadržaju minerala.

Bademi: Izvor su kalcijuma, magnezijuma i fosfora — ključnih elemenata za očuvanje gustine i snage kostiju.

Orasi: Sadrže magnezijum i fosfor, koji podržavaju opšte zdravlje skeleta. Redovno konzumiranje, uz uravnoteženu ishranu, može smanjiti rizik od osteoporoze i doprineti dugoročnoj stabilnosti kostiju.

Kulinarska upotreba

Oba ploda su izuzetno korisna u kuhinji.

Bademi: Idealni za grickanje, dodavanje u salate, smutije i pečene proizvode. Mogu se konzumirati sirovi, pečeni ili kao bademov puter. Pružaju energiju, podržavaju zdravlje srca i kože.

Orasi: Savršeni za ovsene kaše, kolače, salate i tjestenine. Mogu se jesti sirovi ili tostirani, a obiluju omega-3 masnim kiselinama, antioksidansima i mineralima koji poboljšavaju moždane funkcije i smanjuju upale.

Antioksidativna svojstva

Oba ploda sadrže snažne antioksidanse, ali sa različitim fokusom.

Orasi: Sadrže polifenole, fitosterole i L-arginin, koji smanjuju upale, poboljšavaju protok krvi i podržavaju zdravlje srca.

Bademi: Bogati su vitaminom E, koji štiti ćelije od oksidativnog stresa i doprinosi zdravlju kože.

Bademi i orasi nisu konkurenti, već komplementarni saveznici zdravlja. Dok su bademi korisni u oblasti kontrole težine, zdravlja kože i stabilizacije šećera, orasi dominiraju kada je reč o zdravlju mozga, srca i borbi protiv upala. Uključivanjem oba u svakodnevnu ishranu, možete postići optimalnu ravnotežu hranljivih sastojaka i dugoročno podržati vitalne funkcije organizma. 

00:21
Posne bajadere sa orasima
Izvor: Instagram/helens_vegan_kitchen
Izvor: Instagram/helens_vegan_kitchen

