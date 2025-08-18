Šta krije jedna konzerva sardina? Stručnjaci analizirali sastav i otkrili da li treba da je jedemo

Riba je odličan izvor proteina, masnih kiselina i hranljivih materija, a konzervirane sardine su praktične, hranljive i dugotrajne. A da li su dobre po zdravlje?

Sardine su sitne ribe koje se kreću u jatima u toplijim i umjerenim morima. Za razliku od nekih drugih sitnih riba, sardine su generalno veće (6-12 cm) i imaju karakterističnu srebrnkastu boju. Kada se jedu svježe, imaju čvrsto meso i blagi riblji ukus. Kada se konzerviraju, obično se prethodno blago kuvaju ili dime, što im daje posebnu aromu.

Većina konzerviranih sardina dolazi bez glave, ali sa kožom i sitnim kostima. Postoje i varijante bez kostiju i kože, koje su pogodnije za neke recepte. Najčešće se pakuju u maslinovo ili biljno ulje, ali mogu da se nađu i u vodi, pa čak i u sosovima sa dodatkom začina poput bijelog luka ili ljute papričice.

Rok trajanja konzerviranih sardina je dug, i do četiri do pet godina. Međutim, kada se konzerva otvori, preporuka je da se sardine pojedu u roku od jednog dana.

Sastav jedne konzerve sardina

Sardine su prava mala nutritivna riznica, piše Mind Body Green. Jedna konzerva sadrži skoro četiri puta više od preporučene dnevne doze vitamina B12, koji je važan za energiju i stvaranje crvenih krvnih zrnaca. Bogate su i magnezijumom, cinkom, gvožđem, fosforom i drugim mineralima koji štite srce i krvne sudove, kao i antioksidantima koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa.

Sitne kosti sardina odličan su izvor kalcijuma, dok koža sadrži zdrave masti. Pored toga, sardine imaju prirodno nizak sadržaj žive, što ih čini bezbjednijim izborom za čestu konzumaciju. Nutricionistkinja dr Džes Kording otkrila je da su, prema mišljenju stručnjaka, najzdravije konzervirane namirnice sardine, ali i druge riblje konzerve.

"Konzervirane sardine obično sadrže manje žive od mnogih drugih vrsta ribe i smatraju se jednim od najboljih izbora morske hrane, posebno kada svježe ribe nisu dostupne", rekla je.

Kada jedemo sardine, dodala je dr Kording, unosimo mnogo proteina, vitamina D i omega-3 masnih kiselina, dok maslinovo ulje obezbjeđuje mononezasićene masti koje su zdrave za srce.

Kako da jedete sardine?

Stručnjaci preporučuju dvije do tri porcije riblje konzerve nedjeljno. Nutricionistkinja Džes Kording dodala je da sardine odlično idu u laganim salatama sa avokadom i limunom, jer kremasta struktura avokada ublažava njihov intenzivan ukus, dok kiseli dodatak lijepo osvježava jelo.

