Najukusnije povrće koje možete da jedete ove jeseni: Snižava šećer u krvi i štiti srce

Zeleno povrće i integralne žitarice često se preporučuju za kontrolu nivoa šećera u krvi, ali postoji i povrće mnogo ukusnije, koje možemo da jedemo svakodnevno da bismo održali glikemiju u ravnoteži.

Saznajte koje je to najpopularnije jesenje povrće koje snižava šećer u krvi i pomaže da ga održimo u normalnim granicama. Koristimo ga u salatama, paprikašima i raznim prilozima, ali najviše za zimnicu. Patlidžan je to povrće koje, iznenađujuće, doprinosi održavanju stabilne glikemije.

Ovo jesenje povrće, koje pomaže u snižavanju šećera u krvi, trebalo bi što češće da uvrstimo u ishranu kako bismo iskoristili njegove nutritivne i ljekovite prednosti. Jesen je pravo vrijeme da uživamo u svježim patlidžanima, pečenim, grilovanim ili spremljenim u rerni.

Izbjegavajte previše ulja kako biste dobili lagana i zdrava jela. Evo koje su ljekovite osobine patlidžana i zašto je dobro da ga jedemo češće.

Antioksidansi iz patlidžana koji čine čuda za zdravlje

Pored specifičnog ukusa i široke upotrebe u kuhinji, patlidžani kriju hranljive materije. Prepuni su vitamina, minerala i posebno antioksidanata, dragocjenih supstanci koje štite organizam od štetnog djelovanja slobodnih radikala. Studije pokazuju da antioksidansi mogu da smanje rizik od hroničnih bolesti, uključujući kardiovaskularne tegobe.

Tajna je u antocijaninima, pigmentima zaslužnim za intenzivnu ljubičastu boju kore. Najznačajnija supstanca u ovoj grupi je nasunin, koji se najviše nalazi u kori. On djeluje kao štit za naše ćelije, čuvajući njihove membrane od oštećenja. Nedavna istraživanja objavljena u časopisu Antioxidants (2021) pokazuju da nasunin ima i neuroprotektivno dejstvo, smanjujući rizik od degenerativnih bolesti poput Alchajmera i Parkinsona.

U vremenu kada dijabetes tipa 2 pogađa sve veći broj ljudi, održavanje stabilnog nivoa šećera postaje od ključnog značaja. Patlidžani, zahvaljujući niskom glikemijskom indeksu i visokom sadržaju vlakana, mogu biti dragocjeni saveznik ako se redovno konzumiraju. Vlakna usporavaju apsorpciju šećera u krv, sprečavajući nagle skokove poslije obroka.

Još zanimljivije je to što patlidžani sadrže inhibitore alfa-glukozidaze, supstance koje blokiraju enzime odgovorne za pretvaranje ugljenih hidrata u glukozu. Na taj način, organizam obrađuje šećer sporije, što je posebno korisno za osobe sa dijabetesom ili predispozicijom za ovu bolest.

Istraživanja na životinjama pokazala su da ekstrakt patlidžana poboljšava osjetljivost na insulin i snižava nivo šećera u krvi. Osim toga, polifenoli iz ovog povrća mogu da podstaknu lučenje insulina i smanje apsorpciju šećera.

Zbog svega toga, nije čudo što se patlidžan nalazi među preporukama nutricionista kada se govori o ishrani prilagođenoj osobama sa dijabetesom, zajedno sa integralnim žitaricama i povrćem bogatim vlaknima.

Još jedan važan razlog da patlidžan bude dio naše svakodnevne ishrane jeste njegova blagotvorna uloga u očuvanju srca. Zahvaljujući vlaknima, flavonoidima, kalijumu i fenolnim jedinjenjima, patlidžan pomaže zdravlju krvnih sudova i doprinosi regulaciji holesterola.

Istraživanja na životinjama pokazala su da pečeni patlidžani mogu da smanje nivo LDL holesterola i triglicerida, čime se smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti. Takođe, studija objavljena u Journal of Functional Foods (2022) naglasila je ulogu antocijanina iz patlidžana u poboljšanju funkcije endotijela, sposobnosti krvnih sudova da se pravilno šire i skupljaju.

Pored toga, hlorogenska kiselina prisutna u patlidžanima ima hipolipemijska svojstva, što znači da pomaže u smanjenju masnoća u krvi. Prema istraživanju objavljenom u Nutrients (2023), ovaj sastojak može da snizi LDL holesterol i poveća HDL holesterol.

Iako je dio rezultata još uvijek iz studija na životinjama, poruka je jasna - patlidžan vrijedi uvrstiti u ishranu kao pouzdanog saveznika za zdravije srce i stabilnu glikemiju.

Napomena: Sadržaj sa MONDO portala ima informativno-edukativni karakter i nije zamena za konsultaciju sa ljekarom. Prije nego što primijenite bilo koji savjet iz oblasti medicine, obavezno se posavjetujte sa stručnjakom.

