"Maslina sjevera" je čisto zdravlje: Obratite pažnju, bolje je i jeftinije od maslinovog ulja

Grci, Italijani i Španci imaju maslinovo ulje, a mnogi ne znaju da ulje od uljane repice sadrži korisne hranljive sastojke i da može svakodnevno da se koristi u kuhinji.

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Starije sorte ulja od uljane repice sadržale su veće količine eruka kiseline, koja može da bude štetna po zdravlje. Uzgojem novih sorti njen sadržaj je znatno smanjen. Zbog sastava masnih kiselina, ulje uljane repice dobilo je nadimak "maslinovo ulje sjevera".

Izvor nezasićenih masnih kiselina

Ulje uljane repice sadrži malo zasićenih, a znatno više nezasićenih masnih kiselina, uključujući omega-3 i omega-6. Organizam ne može sam da stvori ove dvije vrste masnih kiselina, pa mora da ih unosi hranom. One učestvuju u brojnim procesima važnim za normalno funkcionisanje organizma.

Odnos omega-6 i omega-3 masnih kiselina u ovom ulju iznosi približno 2:1. Ipak, raznovrsna ishrana ostaje važna, pa na jelovniku treba da budu i drugi izvori omega-3 masnih kiselina, poput ribe i oraha.

Fitosteroli i fenolna jedinjenja

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Ulje uljane repice sadrži i fitosterole i fenolna jedinjenja. Fitosteroli mogu da doprinesu snižavanju LDL, odnosno "lošeg" holesterola, kada se unose u odgovarajućim količinama u okviru uravnotežene ishrane. Ulje sadrži i vitamin E, koji djeluje kao antioksidans.

Koje ulje uljane repice izabrati?

U prodavnicama se mogu naći rafinisano i hladno cijeđeno, nerafinisano ulje uljane repice. Rafinisano ulje je stabilnije pri zagrijavanju i pogodnije za prženje. Tokom rafinacije smanjuje se sadržaj pojedinih sastojaka, dok hladno cijeđeno ulje zadržava izraženiji ukus i boju.

Nerafinisano ulje ima karakterističan, blago orašast ukus i dobar je izbor za jela koja se ne zagrijavaju. Obično je skuplje od rafinisanog.

Kako se koristi u kuhinji?

Ulje uljane repice često se koristi za prženje, a hladno cijeđeno može da se doda u salate i druge hladne obroke. Masnoće u obroku pomažu apsorpciju vitamina A, D, E i K, koji su rastvorljivi u mastima.

Upotreba u njezi kože, kose i noktiju

Ulje uljane repice koristi se i u kozmetičkim proizvodima za njegu kože i kose. Može da se nanese na suve krajeve kose prije pranja ili da se u maloj količini utrlja u zanoktice. Kao i kod drugih ulja, efekat zavisi od potreba kože i kose, a prije nanošenja na lice dobro je provjeriti kako koža reaguje.

(MONDO)