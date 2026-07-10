Sve više ljudi izbacuje ulje iz ishrane zbog mršavljenja: Da li je to zaista zdravo?

Rabeja Katun, popularna američka influenserka, pokrenula je novi trend, koji navodno pomaže mršavljenju. Riječ je o kuvanju bez ulja i putera.

Izvor: Svetlana Gorban/Nikolay132/TY Lim/Leonid Sorokin/Shutterstock

U zemlji u kojoj se jaja uglavnom prže na ulju, a mnoga tradicionalna jela počinju zaprškom, ideja da se kuva isključivo na vodi mnogima djeluje gotovo nezamislivo.

Dok su nekada društvene mreže bile prepune recepata sa puterom, sirom i kremastim sosovima, novi trend na TikTok-u ide u potpuno suprotnom smjeru. Sve više korisnika priprema obroke bez ijedne kapi ulja, a oslanjaju se isključivo na vodu i prirodne sokove koje tokom kuvanja ispuštaju meso i povrće.

Ovaj trend je započela Rabeja Katun, američka influenserka, koja dijeli savjete za mršavljenje. Njen najpoznatiji trik podrazumijeva isključivo kuvanje sastojaka, među kojima su šargarepa, sirova riba i pileća prsa.

Zagovornici ovog načina ishrane tvrde da pomaže pri mršavljenju i da predstavlja "čistiji" način pripreme hrane. Rabejini videi u kojima prikazuje kako priprema svoje obroke broje milione pregleda, a mnogi korisnici društvenih mreža su odlučili da i sami isprobaju trend.

Međutim, nutricionisti upozoravaju da potpuno izbacivanje masnoća iz ishrane nije nužno zdravo i da organizmu određene masti ipak jesu potrebne, tako da ovakav način pripreme obroka može da nanese više štete nego koristi.

"Kada bi bilo tako jednostavno, da samo izbacite ulje i puter i odjednom imate zdravu ishranu...To zaista može da ima pozitivan efekat na zdravlje srca, ali ako te masnoće zamijenite šećerom ili visoko prerađenom hranom, verovatno ste napravili više štete nego koristi", rekla je Destini Mudi, stručnjak za sportsku ishranu za VegNews.

Prema njenim riječima, masti nisu neprijatelj organizma jer imaju ključnu ulogu u apsorpciji određenih vitamina.

"Tijelu je potrebna određena količina masti kako bi moglo da iskoristi vitamine rastvorljive u mastima, kao što su A, D, E i K. Salata bez ulja djeluje kao zdrav obrok, ali organizmu ne pruža ono što mu je potrebno da bi apsorbovao hranljive materije. Mnogo je smislenije da se doda malo maslinovog ulja i tako dobije nutritivno kompletniji obrok".

Koje ulje je pogodno za prženje, a koje nije?

Stručnjaci takođe navode da se hrana bez masnoće vari mnogo brže, što može da prouzrokuje da brzo ponovo ogladnite i posegnete za grickalicama kako biste utolili glad do sljedećeg obroka. Zato pitanje nije da li treba potpuno izbjegavati masti, već kako da ih pravilno koristite.

Svako ulje ima svoju tačku dimljenja, odnosno temperaturu na kojoj mijenja hemijski sastav i razgrađuje se. Kada se to desi, mogu da nastanu supstance koje nisu poželjne za zdravlje, poput oksidacionih jedinjenja, a u određenim uslovima i male količine nezasićenih masti koje mogu da povećaju nivo lošeg holesterola.

Maslinovo ulje (posebno ekstra djevičansko) je bolje za salate ili kuvanje na nižim do srednjim temperaturama, dok suncokretovo ulje i neka rafinisana ulja podnose više temperature i češće se koriste za prženje.

Ako ulje počne da dimi u tiganju, to je znak da je dostiglo ili prešlo svoju tačku dimljenja. Zato mala količina odgovarajućeg ulja na odgovarajućoj temperaturi može da bude sasvim u redu, dok često pregrijavanje ulja može da umanji njegove nutritivne vrijednosti i da dovede do stvaranja nepoželjnih jedinjenja.

Odgovor nije ni u prelivanju hrane uljem, ali ni u njegovom potpunom izbacivanju. Dok TikTok promoviše ekstremna rješenja, nutricionisti i podsjećaju da je umerenost i dalje najbolji recept, kako za zdravlje, tako i za puniji ukus obroka.

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(MONDO)