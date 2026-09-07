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3 parfema za hladnije vrijeme koje treba odmah da nabavite: Bogati mirisi po kojima će vas pamtiti na jesen

3 parfema za hladnije vrijeme koje treba odmah da nabavite: Bogati mirisi po kojima će vas pamtiti na jesen

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
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Jesen je idealno vrijeme za toplije i intenzivnije parfeme. Pogledajte 3 mirisa sa vanilom, začinima i drvenastim notama koji su stvoreni za hladnije dane.

3 najbolja parfema za jesen 2026. godine: Tople i bogate note koje plijene Izvor: Shutterstock

Sa dolaskom jeseni ne mijenjamo samo garderobu. Lagani ljetnji mirisi polako ustupaju mjesto toplijim, bogatijim parfemimakoji se mnogo bolje uklapaju uz džempere, kapute i hladne večeri.

Dok su tokom ljeta dominirale citrusne i voćne note, jesen je pravo vrijeme za parfeme u kojima se osjećaju vanila, amber, mošus, drvenaste note i začini.

Ako već razmišljate o tome koji miris će obilježiti naredne mjesece, ova tri parfema vrijedi imati na radaru.

Maison Margiela Replica Autumn Vibes: Miris kao stvoren za jesen

Postoje parfemi koji samo lijepo mirišu i oni koji uspijevaju da dočaraju čitavu atmosferu. Replica Autumn Vibes pripada ovoj drugoj grupi.

Njegova kompozicija oslanja se na drvenaste i začinske tonove, među kojima se izdvajaju kedar, balzam jele i kardamom. Upravo zbog njih parfem podsjeća na šetnju kroz šumu, hladno jutro i lišće pod nogama.

Ovo nije izbor za ljubiteljke izrazito slatkih i gurmanskih mirisa. Autumn Vibes je zemljan, drvenast i začinski, pa će posebno odgovarati onima koje žele da njihov parfem zaista ima jesenji karakter.

Kayali Vanilla 28: Za one koje ne mogu bez vanile

Ako je vanila vaša omiljena parfemska nota, nema razloga da je se odreknete sa dolaskom hladnijih dana. Naprotiv – jesen je idealno vrijeme za toplije i kremastije interpretacije vanile.

Kayali Vanilla 28 kombinuje vanilu, smeđi šećer i amberne drvenaste tonove, što mu daje toplu, slatku i prijatnu aromu.

Iako je sladak, ovo nije tip mirisa koji najviše prija tokom vrelih ljetnjih dana. Njegova bogatija kompozicija mnogo prirodnije dolazi do izražaja kada temperatura padne.

Možete ga nositi svakodnevno, ali će posebno lijepo funkcionisati tokom večeri i u posebnim prilikama.

Tom Ford Tobacco Vanille: Kada želite upečatljiv miris

Za večernje prilike i trenutke kada želite da parfem ostavi trag, tu je Tom Ford Tobacco Vanille.

Ovaj intenzivan miris spaja duvan, vanilu, začine i tonku, stvarajući toplu i bogatu kompoziciju koja se savršeno uklapa u hladnije vrijeme.

Upravo zbog izraženih nota bolje će se uklopiti uz večernji izlazak, posebnu priliku ili hladnu noć nego uz visoke dnevne temperature.

Vanila i začini u njegovoj kompoziciji tokom jeseni dolaze posebno do izražaja, zbog čega je ovo jedan od mirisa koji se prirodno nameću kada ljetnje temperature počnu da padaju.

Zašto su jesenji parfemi drugačiji?

Ne postoji strogo pravilo koje određuje koji parfem smijete da nosite u određenom godišnjem dobu. Ipak, hladnije vrijeme je idealna prilika da posegnemo za intenzivnijim kompozicijama koje bi tokom ljeta mogle da djeluju preteško.

Ako volite slatke parfeme, vanila je gotovo uvijek dobar izbor za jesen. Za one koji žele da miris podsjeća na prirodu, tu su drvenaste i začinske note, dok će ljubiteljke intenzivnijih parfema uživati u kompozicijama sa amberom, duvanom i toplim začinima.

Na kraju, najvažnije je da parfem odgovara vašem ukusu. Miris je dio ličnog stila, pa je najbolji onaj uz koji se osjećate prijatno i koji vam postane svojevrsni potpis.

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Tagovi

parfemi jesen mirisi

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