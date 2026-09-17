Žena Lazara Ristovskog o mrežama i slavi: Sve je postalo toliko glasno, a ja samo želim mir

Anica Lazić je nakon putovanja sa Lazarom Ristovskim odlučila da se povuče iz javnosti.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Nakon što su se slegli utisci sa putovanja na kojem je uživala sa svojim suprugom, poznatim glumcem Lazarom Ristovskim, Anica Lazić se vratila svakodnevici, ali uz jasnu potrebu da se distancira od javnog života. Povratak u Beograd obilježila je objavom na društvenoj mreži Instagram, kojom je poslala snažnu i direktnu poruku svima koji prate njen život.

Uz novu fotografiju, Anica je podijelila iskrene misli o tome kako doživljava trenutnu atmosferu na internetu. Zbog toga je u cjelosti prenela svoja osećanja i poručila:

"Osjećam prezasićenje od svega. Od društvenih mreža, novinskih natpisa, savjeta, izjava, glupih i površnih tema".

"Sve je postalo toliko glasno"

Anica naglašava da prave vrijednosti leže na sasvim drugoj strani.

"Sve je postalo toliko glasno, a meni je sve važnije ono što je tiho i stvarno. Srećna sam što mi je dovoljno da znam ko sam - bez potrebe da to objašnjavam bilo kome. I srećna sam što, uvek, ali baš uvek, sreća prati hrabre".

Ovom objavom glumica je stavila do znanja da je fokusrana na ono što je autentično, ostavljajući iza sebe medijsku buku i fokusirajući se na sopstvenu sreću i hrabrost da živi po svojim pravilima.

Prestižna nagrada u Kalabriji

Inače, Anica Lazić Ristovski prisustvovala je Film Festivalu u Kalabriji, gdje joj je uručena nagrada za internacionalnu glumicu. Glumica je pred prisutnima istakla koliko joj znači ovo važno priznanje koje je stiglo iz Italije, nakon čega su čestitke počele da pristižu sa svih strana.

Problem za problemom u Italiji

Glumac Lazar Ristovski odlučio je ponovo da stane na ludi kamen i to sa 39 godina mlađom Anicom Lazić Ristovski. Ubrzo nakon vjenčanja u Beogradu, par je otputovao u Italiju.

Tokom boravka u Italiji, odsjedali su u dvorcu Seradžumenta koji se nalazi nedaleko od mesta Altomonte. Još prije poletanja aviona, Anica se oglasila na svom Instagram profilu, gdje je otkrila kroz kakve su probleme sve prolazili tokom putovanja.

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"Ušli smo u avion ne znajući da ćemo u njemu čekati poletanje još dva sata zbog nevremena u Rimu", nastavila je glumica.

"Sletosmo u Kalabriju gdje nas je čekalo novo iznenađenje. Nijedan kofer u Rimu nije ubačen u avion", požalila se Ristovska.

Više o svemu kroz šta su prošli pročitajte u tekstu: Anica Lazić doživela nervni slom nakon venčanja: Otputovali u Italiju, zadesio ih problem za problemom (Foto)

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Bonus video:

Pogledajte 00:08 Anica Lazić na koncertu Rikija Martina. Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)