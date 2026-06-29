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Radoš Bajić i Lazar Ristovski su godinama u svađi: Detalji sukoba bivših prijatelja

Radoš Bajić i Lazar Ristovski su godinama u svađi: Detalji sukoba bivših prijatelja

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ristovski je odgovorio na Bajićeve optužbe i naglasio da ne želi da se bavi moralnim pitanjima između njih.

Zašto su Radoš Bajić i Lazar Ristovski u svađi Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Radoš Bajić je iznenadio domaću javnost objavivši na Instagramu objavu u kojoj je istakao da je razočaran u svog kolegu i nekadašnjeg bliskog prijatelja Lazara Ristovskog.

Između ostalog, Bajić je napisao da Lazar "više nije čovjek kojeg je poznavao i zapitao se gdje je nestao njegov najbolji drug".

Dvojica glumaca su kolege sa klase i tokom studentskih dana su bili veoma bliski, što je Bajić otkrio u objavi koju je nazvao "Opelo za jednu mladost". U toj objavi, između ostalog, naveo je da su nekada sve dijelili.

Manje poznat detalj je da je Bajić svojevremeno želio da Lazar Ristovski i Bogdan Diklić, kao njegovi prijatelji s klase, glume u kultnoj seriji "Selo gori, a baba se češlja". Iako su oni prvobitno odbili, Ristovski se kasnije predomislio.

"Odbili su me neki glumci. Na primjer, imao sam veliku želju da u seriji igraju moji drugovi i klasići koji su danas veliki glumci, Bogdan Diklić i Lazar Ristovski, ali oni nisu bili zainteresovani. Kasnije je čuveni Dragan Nikolić prihvatio da igra ulogu Žote, koju Dik nije htio, a kada je "Selo gori" krenulo da hara, zvao me je Lazar i molio da mu napišem ulogu što sam sa zadovoljstvom i učinio", ispričao je Radoš Bajić svojevremeno.

"Ne bih se bavio time ko je moralniji"

Ristovski je tada za domaće medije izjavio:

"Nemam komentara na te gluposti. Izvinite, doviđenja.

Međutim, nešto kasnije riješio je da se oglasi i kaže šta misli o cijeloj situaciji.

"Bez želje da dalje polemišem, želim ipak da dam kratak komentar na sve češće tekstove kojima Radoš Bajić napada mene, moj rad i moju ličnost i to sve u trećem licu. Naime, uvijek je tako bilo, a i biće, da kada neko o nekome govori i piše, to uvijek više govori o onome ko govori i piše, nego o onome o kome se govori. I najčešće je onaj koji govori upravo takav. Govoreći o drugima, govoriš o sebi. Ovdje bih mogao i završiti moj odgovor, ali evo još koje slovo."

"Naše prijateljstvo treba ostaviti tamo gdje mu je i mjesto, u dnevniku i ramu prošlosti. Ne treba se na njega pozivati i potezati kao argument danas. Naročito se ne bih bavio time ko je od nas moralniji, humaniji, ili bolji glumac i reditelj. Ljudi se cijene i poznaju po djelima, a ne po priči. Iza mene stoje i brane me moja djela. Dalje neka se dopisuje ko hoće i sa kim hoće", rekao je Ristovski za Informer. 

(Alo/ MONDO)

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radoš bajić Lazar Ristovski

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