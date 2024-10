Anica otkrila kako ju je smuvao 39 godina stariji Ristovski: Razlika se vidi samo kad jedemo palačinke

Mlada glumica je otkrila da su tokom prvog susreta pričali satima, ali i da je zbog veze trpjela internet nasilje.

Veza Anice Lazić i 39 godina starijeg proslavljenog glumca Lazara Ristovskog podigla je ogromnu prašinu u javnosti. Mnogima je razlika u godinama bila neprirodna, te su čak i komentarisali "šta tako lijepa i mlada žena radi sa čovjekom koji može da joj bude deda".

Negativni komentari pratili su gotovo svaku njihovu objavu na mrežama, te su u jednom trenutku o njihovom odnosu brujali čak i strani mediji. Međutim, uprkos pritisku, par je istrajao u svojoj ljubavi, a lijepa Anica tek sada je prvi put progovorila o detaljima njihove veze.

- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog.Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo sjeli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način - započela je glumica.

- Jedno jutro je objavio da smo zajedno dok sam spavala i otišao da radi. Ja sam ustala malo kasnije, nisam uključila odmah telefon i sačekalo me je more poruka, tada mi nije bilo smiješno. Onda sam vidjela naslove koji izlaze i dan danas. Doživjela sam Internet nasilje, Imala sam pomoć psihoterapeuta, i Lazar mi je bio velika podrška, u tim trenucima sam se pitala kako je nekoj djeci - rekla je Anica u "Jutro" na Prvoj.

Inače, glumica je nedavno otkrila da im nije bitna razlika u godinama.

- Da priznam da mi je prva dva ili tri dana bio izazov da podnesem toliku količinu pritiska. Sada već i ne gledam, da budem iskrena, jer nekako se najviše piše o razlici u godinama, a Lazar i ja to i ne osjećamo. Ima jedan momenat kada se osjeti razlika u godinama, a to je kada jedemo palačinke, ja jedem sa kremom, a on za džemom i orasima. Tada osjetimo, i to je to. Očigledno je to nešto što je tako i meni je žao što se žene danas kad napune četrdeset godina već nazivaju babama i kao da je starenje i imati neke određene godine danas sramota. Voljela bih da budem baba jednog dana i meni je to cilj. Uvijek sam bila okružena starijima od sebe i takva sam od kada sam se rodila, sve moje drugarice su starije od mene. Da li je to zrelost, ne znam, ali prosto mi je takav horoskop, bog mi je tako dao. Što se nas dvoje tiče, ta razlika u godinama je kod nas najmanje važna, a u medijima je najvažnija - iskrena je Anica Lazić u razgovoru za "Blic".

