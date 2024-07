"TO NIJE ČOVJEK KOG SAM POZNAVAO": Radoš razočaran u Ristovskog

Radoš Bajić javno se obratio Lazaru Ristovskom i poručio da "to nije više isti čovjek kog je poznavao".

Izvor: YouTube/K1 televizija/ATA/Antonio Ahel

Proslavljeni srpski glumac, režiser i scenarista serije "Selo gori, a baba se češlja", Radoš Bajić sve je iznenadio novom objavom na društvenim mrežama, gdje je otvoreno pisao o svom kolegi i klasiću, Lazaru Ristovskom. On je otkrio da je veoma razočaran u njega, a esej koji je objavio na Instagramu nazvao je "Opelo za jednu mladost".

"On iz Ravnog Sela, ja iz moje Medveđe. Hodamo i jedemo šta se našlo. On grize jabuku, ja parče kifle, pa razmjenjujemo kao braća. Sve to prije pola vijeka, na beogradskom asfaltu ispred Skupštine... Nas dvojica, čisti, mladi, i visoki kao jablanovi, studenti glume i najbolji drugovi. Noć, dan bez prestanka, uvijek i svuda zajedno. Vrijeme oskudnosti i siromaštva, ali i idilična priča o vječnom zavjetu, o drugarstvu, časti i poštenju...

Pedeset godina kasnije sve je otišlo u prah i pepeo, u pohlepu i gramzivost, u bahatost i otklon od svake normalnosti... To više nije čovjek koga sam poznavao, čijim uspjesima sam se radovao, sa kojim sam dijelio snove i prelijepu mladost... Gdje je nestao moj najbolji drug koji bi danas da nikome ne da ni zalogaj čak ni meni? Koji bi sve za sebe? Bože Svevišnji, ako nam uzimaš snagu, sačuvaj nam dušu, obraz i čast...", napisao je Bajić uz fotografiju iz prošlosti, na kojoj je s glumcem Lazarom Ristovskim.

Svojevremeno je Radoš Bajić na Instagramu objavio da na promociju njegove knjige nije došao niko od glumaca s kojima je bio u klasi, a to su Bogdan Diklić, Snežana Savić, Ljiljana Stjepanović, Lazar Ristovski i drugi. To je protumačeno kao da im Bajić zamjera zbog toga, pa je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji objasnio šta je zapravo htio da kaže u objavi.

"Nisam bio indisponiran i nisam htio da optužim svoje kolege, već da iznesem svoje osjećanje: da li je moguće da moramo da se srećemo samo na Novom groblju? Znate, mi smo u godinama, iz moje klase već troje je preminulo. Ništa im ne zamjeram. Nekad smo dijelili jednu kiflu i jogurt, radovali se malim stvarima, a sad kad smo uspješni i ostvareni, nemamo vremena ni kafu da popijemo. Znam da moja draga Ljiljana Stjepanović nije bila u prilici, ima određene zdravstvene teškoće. Diklić mi je poslao poruku da je spriječen i da ne može doći", rekao je tada i otkrio sa je Ristovski bio jedan od glumaca koji su odbili ulogu u seriji "Selo gori, a baba se češlja":

"Odbili su me neki glumci. Na primjer, imao sam veliku želju da u seriji igraju moji drugovi i klasići koji su danas veliki glumci, Bogdan Diklić i Lazar Ristovski, ali oni nisu bili zainteresovani. Kasnije je čuveni Dragan Nikolić prihvatio da igra ulogu Žote koju Dik nije htio, a kada je 'Selo gori' krenulo da hara, zvao me je Lazar i molio da mu napišem ulogu… što sam sa zadovoljstvom i učinio".

(MONDO)