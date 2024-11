Gdje se oblači Ilon Mask: Lista čekanja je 3 mjeseca, a cijena "prava sitnica"

Da li je eri tehno "braće" u majicama došao kraj?

Tehnološka "braća" nisu poznata po svom modnom ukusu. Mark Zukerberg je godinama nosio običnu sivu majicu svaki dan jer je smatrao da to smanjuje njegov "umor od donošenja odluka" i pojednostavljuje njegov put ka svjetskoj dominaciji, ili kako je on to rekao: „Zaista želim da pojednostavnim svoj život tako da imam što manje odluka da donosim, osim kako da najbolje služim ovoj zajednici.” U međuvremenu, Džef Bezos preferira prsluk bez rukava preko polo majice, a osnivač OpenAI Sem Oltmen često nosi svijetlo tirkiznu, usku majicu dugih rukava.

Međutim, kralj tehno programera, Ilon Mask, odbacio je običaj pamučne ležerne odjeće i gotovo uvijek je viđen u odijelu. I to ne bilo kakvom – osnivač Space X-a i Tesle je zaljubljen u odijela po meri sa londonske zlatne ulice krojenja, Savile Row-a. Iako su tajanstveni kada su u pitanju njihovi klijenti, otkriveno je da Masku odijela pravi krojač brenda Henry Poole, najstariji i najprestižniji krojač u ovoj ulici. Henry Poole je otvorio radnju na Savile Row-u 1846. godine i od tada oblači plemiće i slavne ličnosti. Poznati su po tome što su 1865. godine stvorili večernje odijelo (dinner jacket) za budućeg kralja Edvarda VII.

Tokom posljednja tri veka, Poole je imao mnoge značajne klijente, uključujući Vinstona Čerčila, J.P. Morgana, Čarlsa Dikensa i Napoleona. Tipično Poole odijelo je "bezvremensko", kaže trenutni vlasnik krojačke radnje Simon Cundey. "Mi zanemarujemo modu i dozvoljavamo da nas vodi fizički izgled klijenta", rekao je on za FT u septembru.

Noviji klijenti uključuju glumce Danijela Krega i Džejsona Momou, kao i modela Dejvida Gandija. Odijelima obično treba od 10 do 12 nedejlja da se naprave, uz konsultacije i dvije probe. Nisu jeftina, cijena dvodijelnog odijela je preko 6.000 funti.

Za Maska, čija se neto vrijednost procjenjuje na oko 300 milijardi dolara, to je sitnica. Osim toga, on je više usmjeren ka modi nego njegove kolege. „Volim modu. Zaista volim“, rekao je on na Met Gali 2022. godine. „Mislim da je ljepota veoma važna, kao i stil i stvari koje pokreću srce.“

Iskreno, Mask je i dalje često viđen u nekim sumnjivim kombinacijama, spajajući blejzere sa MAGA kapom i majicom sa sloganom poput „osvoji Mars“. Ali u posljednjih godinu dana počeo je da se oblači ozbiljnije i sve češće ga viđamo u odijelu. Da li će njegova ljubav prema Savile Row-u otvoriti novu eru i kod njegovih kolega?

