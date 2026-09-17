Raste izvoz iz Kragujevca: "Grande Panda" juri ka cifri od 160.000 vozila

Auto-industrija u Srbiji bilježi rast izvoza, zahvaljujući proizvodnji u Stelantisu koja se većinom usmjerava ka EU tržištu.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Auto-industrija jedan je od pokretača privrede, a najnoviji podaci pokazuju da je zahvaljujući njoj, srpski izvoz u usponu.

Oko 90 odsto proizvodnje Stelantisa iz Kragujevca ide na tržište EU, dnevno se šalje čak 200 vozila, istakao je profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu Petar Veselinović.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, izvoz Srbije od januara do jula porastao je 8,8 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Uvoz je rastao dvostruko sporije u istom tom periodu, a analiza objavljena u septembarskom izdanju MAT-a pokazuje i da je deficit Srbije u trgovini sa Evropskom unijom gotovo prepolovljen. Smanjen je sa 161 na 83 milijarde dinara.

Suficit s više zemalja

Profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu Petar Veselinović istakao je da je kompletan spoljnotrgovinski promet porastao u prvih sedam mjeseci, a vjeruje da su rezultati još bolji kada bi se posmatrao i kompletan avgust i prva polovina septembra.

"Ono što je vrlo zanimljivo, to je da je pokrivenost uvoza izvozom sada na, na ukupnom nivou nacionalne ekonomije, skoro 83 odsto. To je jedan podatak koji mnogo možda više strukturno govori od ovih kvantitativnih drugih pokazatelja", naglasio je profesor.

Takođe, ohrabrujući su i podaci da je motor srpskog izvoza trenutno fabrika Stelantis, odnosno prodaja motornih vozila i prikolica.

"Ono što je sigurno, deficit s Evropskom unijom je prepolovljen i što je vrlo interesantno, mi nismo ostvarili suficit samo sa Italijom. Poslije 20 godina imamo suficit u razmjeni s Njemačkom i s Velikom Britanijom, a oko 18 miliona suficit Grčkom", precizirao je Veselinović.

Uticaj globalnih promjena

Profesor je istakao i da je globalna konkurencija u automobilskoj industriji jaka, ali da su hibridni, električni i benzinski modeli Fijat "grande panda" iz Kragujevca vrlo konkurentni na evropskom tržištu zbog odnosa cijene i kvaliteta.

Većina automobila izvozi se u zemlje Evropske unije, prije svega u Italiju i Njemačku, a izvjestan dio ide i na Bliski i Srednji Istok.

"Ovo je jedan od vrlo prihvatljivijih automobila, da ne kažem najprihvatljiviji i u Italiji i u Njemačkoj, sve više u Francuskoj. Devedeset odsto proizvodnje automobila u Stelantisu ovdje u Kragujevcu ide prema EU. I to je opet konkurencija u svakom smislu, ali kažem, odnos cijene i kvaliteta je ključan ovdje", naveo je Veselinović.

Do kraja godine i do 160.000 vozila

Proizvodnja u Stelantisu trenutno iznosi oko 200 automobila dnevno, a projekcije su da će do kraja godine biti proizvedeno između 150.000 i 160.000 vozila.

Ova industrija čini oko 15,5 odsto ukupnog izvoza Srbije i značajno doprinosi rastu BDP-a i zapošljavanju u regionu Šumadije.

Mogućnost proširenja proizvodnje

Fabrika u Kragujevcu radi blizu maksimalnih kapaciteta, ali postoji i prostor za proširenje proizvodnje.

Veselinović je dodao da je važno povećati učešće domaćih dobavljača u proizvodnom lancu, posebno u segmentu visokotehnoloških komponenti i baterija, kako bi se smanjio uvoz i dodatno ojačala domaća privreda.

(EUpravo zato/RTS)