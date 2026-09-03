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Oženio se Lazar Ristovski: Anica godinama odbijala brak, a sada osvanule fotografije sa vjenčanja (Foto)

Oženio se Lazar Ristovski: Anica godinama odbijala brak, a sada osvanule fotografije sa vjenčanja (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Niko nije ni slutio da će Lazar Ristovski stati na ludi kamen.

Oženio se Lazar Ristovski Izvor: Instagram printscreen

Anica Lazić i Lazar Ristovski objavili su da su se vjenčali. Nakon nekoliko godina ljubavne idile, par je vezu krunisao brakom. Na slici novopečeni supružnici ne skidaju osmijeh sa lica, dok Lazar nježno ljubi svoju suprugu u čelo.

Ubrzo po objavljivanju uslijedila je lavina čestitki i lijepih želja brojnih kolega, prijatelja i fanova.

Nije htjela da se uda za njega

Glumac Lazar Ristovski i njegova mlađa partnerka Anica Lazić godinama uživaju u ljubavi, uprkos velikoj razlici od skoro četiri decenije. Njihov odnos došao je u žižu javnosti nakon što se glumac razveo od supruge Danice poslije 42 godine braka, kada su uslijedile tvrdnje da je bivšu ženu navodno izbacio iz serije "Drim tim", a na njeno mjesto doveo upravo Anicu.

Pogledajte još fotografija Anice i Lazara:

Upravo na snimanju ove serije nastala je i upečatljiva scena u kojoj je Anica pred kamerama žestoko odbrusila Lazaru.

"Ti si jedna divlja svinja i mjesto ti je ovdje u šumi, zato te ja sada ostavljam da brstiš travu i jedeš žirove", govorila je Anica.

Ipak, iako zajedno rade i uživaju u vezi, Anica je svojevremeno iznenadila javnost priznanjem da ne želi da stane na ludi kamen sa Ristovskim, ističući da im formalni brak nije potreban za sreću.

Anica Lazić je svojevremo ispričala da se njihov prvi susret dogodio u Beogradu "bez ikakvog posrednika".

"Pogledali smo se, zagrlili, sjeli i razgovarali satima. Od tog dana više se nismo razdvojili. Prepoznaju se duše, nema tu pametovanja, dvoumljenja, kalkulisanja. Kada duša zove morate se odazvati," istakla je glumica Anica Lazić jednom prilikom za "Hello".

"U papir ne vjerujem. Brak je za mene dogovor dvoje ljudi da će raditi u najboljem interesu onog drugog. Da će o partneru brinuti kao o dijelu sebe. To vam papir ne može garantovati," govorila je Anica Lazić.

(Mondo.rs)

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