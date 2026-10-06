Hladno vam je u kući iako je napolju sunčano? Jedna greška sa prozorima rashlađuje zidove

Dugo držanje prozora na kip rashlađuje zidove i povećava gubitak toplote, zbog čega vam je u kući vjerovatno hladnije nego napolju.

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Jesenji dani znaju da iznenade. Napolju je sunčano, a tokom noći temperatura u stanu jedva dostiže 15 °C. U takvoj situaciji lako poželimo da odmah pojačamo grijanje. Ipak, građevinski inženjeri podsjećaju na takozvane solarne dobitke, odnosno prirodno zagrijavanje prostorija zahvaljujući sunčevim zracima koji prolaze kroz prozore.

Ključno je da u prostoriju pustite što više sunčeve svjetlosti. U praksi to znači da razmaknete zavjese i podignete roletne, naročito na prozorima okrenutim ka jugu i jugozapadu. Ipak, poslije zalaska sunca roletne treba spustiti, a zavjese navući. Tada postaju toplotna barijera koja smanjuje gubitak toplote.

Zbog ovoga vam je tokom jeseni hladno u kući

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Prozori i vrata koji ne dihtuju dobro, kao i nezaptivena mjesta oko instalacija, čest su problem u starijim zgradama. Upravo kroz takva mjesta odlazi najviše toplote. Rješenje je da provjerite gumene zaptivke i, po potrebi, zamijenite ih.

Mnogi griješe tako što dugo ostavljaju prozore otvorene na kip. Posljedice su rashlađeni zidovi i stalni gubitak toplote. Stručnjaci savjetuju da je bolje širom otvoriti prozore na nekoliko minuta i napraviti promaju između prostorija. Nekoliko takvih kratkih provjetravanja dnevno dovoljno je da se vazduh zamijeni, a da se stan ne rashladi.

Stručnjaci preporučuju i druge jednostavne trikove. Pomjerite fotelju ili kauč iz hladnijeg dijela prostorije uz prozor na toplije mjesto, stavite debeo tepih na pod ili birajte toplije boje prilikom uređenja enterijera. Na taj način prostor može da djeluje toplije, a boravak u njemu da bude prijatniji.

(Mondo)