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Prijovićka u stajlingu od 15.000 evra: Pjevačica ne štedi, samo za jedan detalj dala više od 5.000 €

Prijovićka u stajlingu od 15.000 evra: Pjevačica ne štedi, samo za jedan detalj dala više od 5.000 €

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Aleksandra Prijović se pojavila u izuzetno moćnom izdanju, noseći šik toaletu u jesenjim tonovima.

Aleksandra Prijović u stajlingu od 15.000 evra Izvor: ATA / A AHEL

Pjevačica Aleksandra Prijović protekle srijede pojavila se na jednom događaju u Beogradu i stajlingom privukla veliku pažnju na crvenom tepihu.

Muzička zvijezda se pojavila u izuzetno moćnom izdanju, noseći šik toaletu u toplim bordo tonovima sa upečatljivom visokom kragnom.

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Za stajling je izdvojila nevjerovatnih 15.300 €

Posebnu pažnju privukao je njen odabir aksesoara - masivne zlatne minđuše brenda Yves Saint Laurent, koje su savršeno istakle njene crte lica i skupljenu frizuru, za koje je izdvojila čak 900 evra.

Iz Yves Saint Laurent kolekcije je ponijela i bluzu od 3.400 evra, suknju od 3.500 evra, kao i štikle za koje je izdvojila 2.300 evra. Chanel torba upotpunila je čitav izgled, a za nju je izdvojila dodatnih 5.200 evra!

(Una / MONDO)

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Aleksandra Prijović

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