Španske glumačke zvijezde Penelope Kruz i Havijer Bardem zablistali su na premijeri filma Bunker na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, gdje tumače glavne uloge.

Izvor: Lu Chau/Photagonist / Shutterstock Editorial / Profimedia

Španske glumačke zvezde Penelope Kruz i Havijer Bardem zablistali su na premijeri filma Bunker na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, gdje tumače glavne uloge.

Par, koji važi za jedan od najskladnijih u Holivudu, ponovo je privukao pažnju na crvenom tepihu, samo nekoliko dana nakon što su zajedno blistali i na Filmskom festivalu u Veneciji.

Premijera filma "Bunker":

Vidi opis Penelope Kruz u koži i čipki, a Havijer Bardem ne skida pogled sa nje: Holivudski par oduševio u Torontu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Lu Chau/Photagonist / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Lu Chau/Photagonist / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Lu Chau/Photagonist / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Lu Chau/Photagonist / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Lu Chau/Photagonist / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Penelope i Havijer u filmu Bunker igraju glavne uloge, zbog čega publika s velikim nestrpljenjem očekuje dolazak ostvarenja u bioskope.

Njihovo zajedničko pojavljivanje u Veneciji, a potom i u Torontu, dodatno je podgrejalo interesovanje za film, koji se već ubraja među najiščekivanija ostvarenja u kojima slavni supružnici zajedno igraju.