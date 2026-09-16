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Penelope Kruz u koži i čipki, a Havijer Bardem ne skida pogled sa nje: Holivudski par oduševio u Torontu

Penelope Kruz u koži i čipki, a Havijer Bardem ne skida pogled sa nje: Holivudski par oduševio u Torontu

Izvor Kurir
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Španske glumačke zvijezde Penelope Kruz i Havijer Bardem zablistali su na premijeri filma Bunker na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, gdje tumače glavne uloge.

Penelope Kruz i Havijer Bardem na premijeri filma Bunker Izvor: Lu Chau/Photagonist / Shutterstock Editorial / Profimedia

Španske glumačke zvezde Penelope Kruz i Havijer Bardem zablistali su na premijeri filma Bunker na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, gdje tumače glavne uloge.

Par, koji važi za jedan od najskladnijih u Holivudu, ponovo je privukao pažnju na crvenom tepihu, samo nekoliko dana nakon što su zajedno blistali i na Filmskom festivalu u Veneciji.

Premijera filma "Bunker":

Penelope i Havijer u filmu Bunker igraju glavne uloge, zbog čega publika s velikim nestrpljenjem očekuje dolazak ostvarenja u bioskope.

Njihovo zajedničko pojavljivanje u Veneciji, a potom i u Torontu, dodatno je podgrejalo interesovanje za film, koji se već ubraja među najiščekivanija ostvarenja u kojima slavni supružnici zajedno igraju.

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Tagovi

Penelope Kruz glumice Havijer Bardem

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