Penelope Kruz otkrila šta jede za doručak: Zbog jedne namirnice ne osjeća glad satima

Nutricionisti odobravaju doručak lijepe Špankinje - ove namirnice dugo drže sitima Penelope Kruz i pomažu joj da ne padne u iskušenje.

Izvor: TERESA SUAREZ/EPA

Penelope Kruz već decenijama važi za jednu od najljepših žena svijeta, a i u 52. godini oduševljava vitalnošću, energijom i besprijekornim izgledom. Mnogi se pitaju u čemu je njena tajna, ali slavna glumica tvrdi da za to ne postoji nikakav čarobni recept.

Umjesto rigoroznih dijeta i trendovskih režima ishrane, oslanja se na uravnotežene obroke, redovnu fizičku aktivnost i dosljednost.

U intervjuu za "Elle Canada" nedavno je otkrila kako izgleda njen tipičan doručak, a riječ je o jednostavnom jelovniku koji nutricionisti takođe smatraju dobrim načinom za početak dana.

"Obično za doručak jedem jaja, voće, domaće žitarice ili tost od spelte. Ponekad popijem sok od celera. Takođe uzimam neke dodatke ishrani i popijem organski proteinski šejk“, ispričala je.

Zašto bira baš ovakav doručak?

Nutricionisti ističu da je riječ o veoma uravnoteženoj kombinaciji koja organizmu obezbjeđuje proteine, složene ugljene hidrate, vlakna, zdrave masti, kao i vitamine i minerale.

Posebno mjesto imaju jaja, koja su posljednjih godina rehabilitovana nakon što su dugo bila na lošem glasu zbog holesterola. Danas ih stručnjaci smatraju jednim od najboljih izvora visokokvalitetnih proteina, važnih za očuvanje mišićne mase i dugotrajan osjećaj sitosti.

To postaje još važnije nakon 50. godine života, kada tijelo prirodno počinje da gubi mišićnu masu, zbog čega dovoljan unos proteina igra ključnu ulogu u očuvanju snage, pokretljivosti i zdravog metabolizma.

Još jedan važan dio njenog doručka čini svježe voće, bogato antioksidansima i vitaminom C, koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Umjesto industrijskih žitarica sa velikim udjelom šećera, Penelope bira domaće mješavine ovsenih pahuljica, orašastih plodova i sjemenki jer sadrže više vlakana i duže održavaju osjećaj sitosti.

Na njenom jelovniku često se nalazi i tost od spelte. Ova drevna žitarica posljednjih godina sve je popularnija zahvaljujući većem sadržaju vlakana, vitamina B grupe i minerala poput magnezijuma u odnosu na mnoge rafinisane proizvode od bijelog brašna.

Atraktivna glumica povremeno posegne i za sokom od celera, napitkom koji je posljednjih godina postao pravi velnes trend među poznatim ličnostima.

Iako mu se često pripisuju gotovo čudesna svojstva, stručnjaci upozoravaju da za mnoge takve tvrdnje ne postoje dovoljno čvrsti naučni dokazi. Ipak, celer sadrži vodu, antioksidanse i niz korisnih mikronutrijenata, pa može biti dio uravnotežene ishrane, ali ne bi trebalo da zamijeni konzumaciju cjelovitog povrća.

Bez kafe ne započinje dan

Ni Penelope se ne odriče jutarnje kafe. "Pijem organsku arabiku sa bademovim mlijekom, ali nikada više od dvije šoljice dnevno“, otkrila je.

Takva navika u skladu je sa preporukama stručnjaka, koji smatraju da umjerena konzumacija kafe može biti dio zdravog načina života. Osim što razbuđuje, kafa sadrži antioksidanse za koje istraživanja pokazuju da mogu imati povoljan uticaj na zdravlje srca i mozga.

Penelope svojim primjerom potvrđuje ono što nutricionisti godinama ponavljaju: zdravlje ne zavisi od jedne supernamirnice ili trendovske dijete, već od cjelokupnog načina života.

Jaja, voće, integralne žitarice, dovoljan unos proteina, umjerena količina kafe i redovna fizička aktivnost čine osnovu njene svakodnevice. Upravo takav pristup, bez pretjerivanja i odricanja, vjerovatno je jedan od razloga zbog kojih glumica i danas zrači energijom i vitalnošću.

tportal.hr/ Sensa