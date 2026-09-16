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Brenin sin odveo djevojku na vašar: Nakon jahte uslijedio totalni šok (Foto)

Brenin sin odveo djevojku na vašar: Nakon jahte uslijedio totalni šok (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Iako sa Viktorom Živojinovićem, Aleksandra Gašić uživa na luksuznim putovanjima, gala proslavama i romantičnim večerama, ona se sada oglasila iz potpuno drugačijeg ambijenta.

Brenin sin odveo djevojku na vašar Izvor: Instagram printscreen/ viktorernest

Viktor Živojinović od nedavno uživa u vezi sa Aleksandrom Gašić. Lijepe vijesti su objelodanili tokom porodičnog ljetovanja u Crnoj Gori. Sada su sve oči uprte u Breninu snaju, koja je na Instagramu objavila fotografiju sa mjesta na kom niste mogli ni da naslutite da bi mogla biti tamo.  

Pogledajte kako izgleda Viktorova nova djevojka:

Iako sa Viktorom Aleksandra uživa na luksuznim putovanjima, gala proslavama i romantičnim večerama, ona se sada oglasila iz potpuno drugačijeg ambijenta.

Naime, Aleksandra je otišla na Šabački vašar, odakle se javila na mrežama.

Pogledajte objave sa vašara:

Ona je glamurozna izdanja, u kojima smo imali prilike da je u poslednje vrijeme viđamo na mrežama, zamijenila jednostavnim izdanjem, puštenom kosom i bijelim širokim duksom.

Sa vašara se javila ispod šatre, a društvo joj je pravio i mladi Živojinović, koji se sa vašara oglasio snimkom sa ringišpila.

Izvor: Instagram/Printscreen

(Mondo.rs)

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Tagovi

lepa brena sin vašar

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