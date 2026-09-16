Brenin sin odveo djevojku na vašar: Nakon jahte uslijedio totalni šok (Foto)

Iako sa Viktorom Živojinovićem, Aleksandra Gašić uživa na luksuznim putovanjima, gala proslavama i romantičnim večerama, ona se sada oglasila iz potpuno drugačijeg ambijenta.
Viktor Živojinović od nedavno uživa u vezi sa Aleksandrom Gašić. Lijepe vijesti su objelodanili tokom porodičnog ljetovanja u Crnoj Gori. Sada su sve oči uprte u Breninu snaju, koja je na Instagramu objavila fotografiju sa mjesta na kom niste mogli ni da naslutite da bi mogla biti tamo.
Pogledajte kako izgleda Viktorova nova djevojka:
Iako sa Viktorom Aleksandra uživa na luksuznim putovanjima, gala proslavama i romantičnim večerama, ona se sada oglasila iz potpuno drugačijeg ambijenta.
Naime, Aleksandra je otišla na Šabački vašar, odakle se javila na mrežama.
Pogledajte objave sa vašara:
Ona je glamurozna izdanja, u kojima smo imali prilike da je u poslednje vrijeme viđamo na mrežama, zamijenila jednostavnim izdanjem, puštenom kosom i bijelim širokim duksom.
Sa vašara se javila ispod šatre, a društvo joj je pravio i mladi Živojinović, koji se sa vašara oglasio snimkom sa ringišpila.Izvor: Instagram/Printscreen
(Mondo.rs)