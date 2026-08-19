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Muškarac zbog Lepe Brene skočio sa mosta u Neretvu: Ona odmah objavila snimak (Video)

Muškarac zbog Lepe Brene skočio sa mosta u Neretvu: Ona odmah objavila snimak (Video)

Autor D.V. Izvor mondo.rs
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Lepa Brena našla se na istom onom mostu na kom je nekad snimano "Hajde da se volimo" i čuveni skok, a onda je uslijedila nesvakidašnja situacija.

Muškarac zbog Lepe Brene skočio sa mosta u Mostaru Izvor: Instagram//lepabrenaa

Popularna pjevačica Lepa Brena trenutno boravi u Mostaru zbog svojih koncertnih obaveza, a ovu priliku je odlučila da iskoristi i da ponovo posjeti čuveni Stari most, jednu od najprepoznatljivijih znamenitosti ovog kraja.

Ljubitelji "Hajde da se volimo", sigurno se sjećaju i scene kada Brena skače sa ovog istog mosta, iako je zapravo umjesto nje to uradio dubler, kaskader Jadranko Fink.

Lepa Brena skok sa mosta u Mostaru
Izvor: YouTube

Sada je pjevačica prisustvovala nesvakidašnjoj sceni koja je izazvala more komentara - jedan od skakača spremao za tradicionalni skok u hladnu Neretvu.

Izvor: Instagram/lepabrenaa

Nakon skoka, Lepa Brena je oduševljeno aplaudirala, a potom se našalila na svoj račun:

"Ovog puta nisam skočila, mislim da bih se u ovim godinama, po ko zna koji put, polomila. Ali zato su tu bili momci koji su hrabro skočili za mene! Hvala vam na tome, ali i na divnom gostoprimstvu. Bili ste sjajni domaćini i učinili da se osjećam kao kod svoje kuće. Hvala od srca svima na ljubavi, pažnji i prelepom druženju. Nosim najljepše uspomene sa sobom!". 

Pogledajte kako je sve izgledalo:

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Zbog Lepe Brene muškarac skočio s mosta u Neretvu
Izvor: instagram/lepabrenaa
Izvor: instagram/lepabrenaa

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Tagovi

lepa brena Mostar

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