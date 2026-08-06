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Lepa Brena pala na koncertu u Budvi: Odmah potrčali da joj pomognu (Video)

Lepa Brena pala na koncertu u Budvi: Odmah potrčali da joj pomognu (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Lepa Brena vrijedno nastupa ovog ljeta, a posljednju svirku obilježio je i mali peh

Lepa Brena koncert Budva Izvor: instagram/vojo.kaludjerovic

Lepa Brena sinoć je održala nastup u Budvi u prepunom klubu, a pred publiku je izašla u raskošnoj plavoj toaleti. No, u jednom trenutku, kada je pokušala da digne nogu, došlo je do nezgode kada se saplela o dio haljine i pala. 

Izvor: instagram/vojo.kaludjerovic

Snimak je odmah preplavio mreže, a Breni je odmah pritrčala druga pjevačica i pomogla joj da ustane. 

Inače, Brena se slatko nasmijala kada je pala, a potom je, poput pravog profesionalca, nastavila nastup dalje. 

Pogledajte kako je sve izgledalo:

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Lepa Brena pala na koncertu
Izvor: instagram/vojo.kaludjerovic
Izvor: instagram/vojo.kaludjerovic

Kako je na svom Instagramu naglasio i veliki humanista i nekadašnji direktor Centra za kulturu Tivat, Vojislav Kaluđerović: "Nisi bio na Breninom konceru, ako Brena nije pala pred tobom! Jedna je Brena".

Pjevačica se kasnije presvukla u još jednu izazovnu kombinaciju, te je drugi blok pjevala u bijelom trikou sa biserima, cirkonima i resama. 

Izvor: instagram/vojo.kaludjerovic

Inače, na nastupu su bile i Aleksandra Prijović i nova devojka Viktora Živojinovića koje su sve vrijeme đuskale u separeu. 

Pogledajte kako izgleda nova djevojka Breninog i Bobinog sina:

(Mondo.rs)

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