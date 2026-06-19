Lepa Brena trebalo je da nastupi u Turskoj, no organizatorima je cijena njenog nastupa bila preskupa

Izvor: MONDO

Lepa Brena jedna je od najtraženijih regionalnih zvijezda za doček Nove 2027. godine, a ozbiljno interesovanje pokazali su organizatori iz Istanbula. Ipak, do saradnje nije došlo zbog previsokog honorara.

Njen sin i glavni producent, Viktor Živojinović, turskim organizatorima je za novogodišnji nastup tražio 140.000 evra, uz pokrivene troškove smještaja i prevoza za Brenu i njen bend.

Kada su se preračunali, Turci su shvatili da im je ova cifra neisplativa, pa su se okrenuli znatno jeftinijoj opciji.

Radi samo za velike cifre

Izvor Kurira koji je upućen u organizaciju iznio je detalje:

- Turci su bili veoma zainteresovani da Lepa Brena nastupi kod njih za doček Nove godine. Smatrali su da bi njeno gostovanje privuklo veliki broj gostiju iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, ali i brojne pripadnike dijaspore. Međutim, kad su dobili sve detalje, morali su dobro da razmisle. Uglavnom, na dočeku bi bili u najvećoj mjeri naši ljudi koji godinama žive i rade u tom dijelu zemlje.

Vidi opis Turcima skupa Brena: Nemaju da joj plate 140.000, evo s kim su je zamijenili Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Promo Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: TikTok / alisadzambic Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Promo Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Promo Br. slika: 11 11 / 11

- U cijenu nisu bili uračunati troškovi avionskih karata, hotelskog smještaja, lokalnog transporta i tehničkih zahtjeva. Kad su organizatori sabrali sve stavke, shvatili su da bi ih angažovanje Brene koštalo znatno više od planiranog budžeta. Poslije nekoliko dana razmišljanja zaključili su da je to za njih ipak prevelika investicija - navodi sagovornik.

Koga su angažovali umjesto Brene?

Zbog velike potražnje, nastupi Lepe Brene često se rezervišu mjesecima unapred, a organizatori su spremni da izdvoje znatna sredstva kako bi je doveli pred svoju publiku. Ipak, čak i kad je riječ o izvođaču takvog kalibra, postoji granica preko koje pojedini organizatori nisu u mogućnosti da idu.

Zato je za doček Nove 2027. godine angažovan njen kolega koji je već dobro poznato ime na toj teritoriji. Riječ je o Bobanu Zdravkoviću koji je prošle godine napravio pravu feštu, što mu je omogućilo da se dobro pozicionira u ovom dijelu regiona. Prema riječima izvora, on se u jednom danu dogovorio sa organizatorima, na obostrano zadovoljstvo, a za nastup će biti plaćen 8.000 evra.

(Kurir.rs/MONDO)