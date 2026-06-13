Lepa Brena svojevremeno je priznala zašto nije tumačila ulogu Nine.

Izvor: printscreen/youtube/Lepa Brena

"Bolji život" već dugo godina na listi je najpopularnijih serija svih vremena na našim prostorima. Iako se više reprizirala, uvijek je privlačila gledaoce u velikom broju zbog posebnog scenarija i odabira glumaca.

U vrijeme snimanja serije balkanska zvijezda Lepa Brena harala je muzičkom scenom, dok je Snežana Savić bila jedna od nauspješnijih glumica i najljepših žena na prostoru bivše Jugoslavije.

Vidi opis Ova uloga u "Boljem životu" bila namijenjena Lepoj Breni: Otkriveno zašto je pjevačica odbila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Promo Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: TikTok / alisadzambic Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Promo Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Promo Br. slika: 11 11 / 11

Ulogu Nine Andrejević u seriji "Bolji život" tumačila je Snežana Savić, a ta uloga je najprije bila namijenjena Lepoj Breni.

Pjevačica ju je odbila, a onda je otkrila kako je došlo do te odluke.

"To je bilo veoma davno i više se ne sjećam ko me je sve zvao. Nisam imala vremena da radim serije, pošto snimanje može da traje i dvije godine, već samo filmove. Tada sam bila preokupirana nastupima i turnejom širom bivše Jugoslavije i svijeta. Snežana Savić je veliki profesionalac i maestralno je odigrala ulogu, što ja sigurno ne bih umjela", rekla je svojevremeno Brena.

U jednom intervjuu, Snežana je podijelila zanimljive detalje o ljubavnoj sceni iz čuvene serije. Kada su je novinari pitali koji kolega se najbolje ljubi, osvrnula se upravo na saradnju sa Bjelogrlićem, otkrivajući dio atmosfere sa snimanja.

"Mnogo tražite od mene. Zavisi dokle ideš i da li je pravi poljubac. Sa Bjelom sam se pravo ljubila. Nije bio dogovor, otme se kontroli i on je takav čovjek voli da glumi iskreno, valjda… Ne znam", rekla je svojevremeno Snežana Savić i priznala da ju je često bilo sramota zbog golotinje u filmovima.

"Baš me je bilo sramota kada sam morala da se skidam zbog uloga. Nikada se nisam lijepo osjećala, ali to je moj posao i kada se čovek opredijeli za glumu mora da shvati da je njegovo tijelo oruđe za rad", zaključila je ona.

( Blic/ MONDO)