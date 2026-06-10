Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović prodali su luksuznu vilu u Majamiju za 14,2 miliona dolara. Nekretnina uz Atlantski okean godinama je važila za jednu od najvrijednijih u njihovom vlasništvu.

Izvor: Instagram printscreen / lepabrenaa

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović zvanično su prodali svoju luksuznu vilu u Majamiju, smještenu uz samu obalu Atlantskog okeana, nakon nekoliko godina pokušaja da pronađu kupca.

Riječ je o jednoj od najatraktivnijih nekretnina u vlasništvu poznatog bračnog para, koja je prvobitno bila oglašena po cijeni od 16,9 miliona dolara. Kasnije je cijena korigovana na 14,6 miliona dolara, da bi vila na kraju bila prodata za 14,2 miliona dolara.

Prodaja je završena, a nekretnina više nije dostupna u ponudama agencija specijalizovanih za promet luksuznih nekretnina.

Vila se prostire na oko 550 kvadratnih metara i raspolaže sa šest spavaćih soba i sedam kupatila. Jedna od njenih najvećih prednosti je direktan pristup sa mora, što vlasnicima omogućava dolazak do kuće jahtom.

Prednji dio objekta karakterišu velike staklene površine koje pružaju panoramski pogled i obilje prirodnog svjetla, dok je enterijer opremljen luksuznim namještajem uvezenim iz Italije.

Brena takođe ima stan u Monte Karlu:

Vidi opis Morali da spuste cijenu: Brena i boba prodali luksuznu vilu u Majamiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir, Nemanja Nikolić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir, Nemanja Nikolić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kurir, Nemanja Nikolić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 7 / 7

Posebnu pažnju privlači i lift koji vodi do prostrane krovne terase sa pogledom na okolinu.

Osim raskošnog enterijera, vila posjeduje i uređeno dvorište sa bazenom, đakuzijem i ljetnom kuhinjom, što je čini pogodnom za boravak tokom cijele godine.

Iako je Brena ranije više puta govorila o tome koliko voli život u Majamiju i da bi mogla zamisliti da tamo provodi više vremena, održavanje ovakve nekretnine nosilo je značajne troškove. Prema dostupnim informacijama, mjesečni troškovi održavanja iznosili su oko 2.000 dolara.

Pjevačica i njen suprug, osim nekretnina u Srbiji, posjeduju i luksuzni stan u Monte Karlu, koji često koriste tokom boravka na Azurnoj obali.

Ovako izgleda vila na Bežaniji:

Vidi opis Morali da spuste cijenu: Brena i boba prodali luksuznu vilu u Majamiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Printskrin, Youtube/Grand News Tv Grand Br. slika: 15 15 / 15 AD

(Blic, MONDO)