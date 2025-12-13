logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sve što smo uložili preko noći je nestalo": Boba Živojinović se prisjetio propalog biznisa

"Sve što smo uložili preko noći je nestalo": Boba Živojinović se prisjetio propalog biznisa

Autor Dragana Božić
0

Taman kada je biznis počeo da cvjeta, jedne noći sve je nestalo.

Boba Živojinović se prisjetio propalog biznisa Izvor: ATA / A. AHEL

Boba Živojinović nakon što je završio tenisku karijeru u kojoj je bio i više nego uspješan posvetio se raznim privatnim biznisima koji odlično posluju.

Međutim, da nije sve uvijek išlo po planu i programu jednom prilikom govorio je Boba. Taman kada je biznis počeo da cvjeta, jedne noći sve je nestalo. Studio je zahvatio požar pa je sve izgorjelo do temelja.

"Osnovao sam 'Grand' produkciju za dvije nedjelje, ali sam tada već imao bazu sa novcem koji sam zaradio. Nakon par mjeseci izgorio nam je studio, sve što smo uložili preko noći je nestalo. I onda je došao kod mene Saša Popović i pitao me šta sad da radimo, a ja sam mu rekao napravićemo još bolji i veći, što se i dogodilo. Moram da odam priznanje Saši on je napravio medijski sjajnu stvar", objasnio je Živojinović u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".

Boba Živojinović o Breni

Ovom prilikom dotakao se i braka sa Brenom.

"Žena je glava kuće i to Brena zna. Uživamo, volimo se, poštujemo se. Od kako se desilo ovo sa koronom mi bukvalno provodimo 24 časa zajedno. Naš odnos je postao još jači. U braku mora da postoji poštovanje i kompromis", objasnio je.

(Kurir / MONDO)   

Možda će vas zanimati

Tagovi

Boba Živojinović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA