"Sve što smo uložili preko noći je nestalo": Boba Živojinović se prisjetio propalog biznisa

Taman kada je biznis počeo da cvjeta, jedne noći sve je nestalo.
Boba Živojinović nakon što je završio tenisku karijeru u kojoj je bio i više nego uspješan posvetio se raznim privatnim biznisima koji odlično posluju.
Međutim, da nije sve uvijek išlo po planu i programu jednom prilikom govorio je Boba. Taman kada je biznis počeo da cvjeta, jedne noći sve je nestalo. Studio je zahvatio požar pa je sve izgorjelo do temelja.
"Osnovao sam 'Grand' produkciju za dvije nedjelje, ali sam tada već imao bazu sa novcem koji sam zaradio. Nakon par mjeseci izgorio nam je studio, sve što smo uložili preko noći je nestalo. I onda je došao kod mene Saša Popović i pitao me šta sad da radimo, a ja sam mu rekao napravićemo još bolji i veći, što se i dogodilo. Moram da odam priznanje Saši on je napravio medijski sjajnu stvar", objasnio je Živojinović u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".
Boba Živojinović o Breni
Ovom prilikom dotakao se i braka sa Brenom.
"Žena je glava kuće i to Brena zna. Uživamo, volimo se, poštujemo se. Od kako se desilo ovo sa koronom mi bukvalno provodimo 24 časa zajedno. Naš odnos je postao još jači. U braku mora da postoji poštovanje i kompromis", objasnio je.
(Kurir / MONDO)