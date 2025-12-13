Taman kada je biznis počeo da cvjeta, jedne noći sve je nestalo.

Izvor: ATA / A. AHEL

Boba Živojinović nakon što je završio tenisku karijeru u kojoj je bio i više nego uspješan posvetio se raznim privatnim biznisima koji odlično posluju.

Međutim, da nije sve uvijek išlo po planu i programu jednom prilikom govorio je Boba. Taman kada je biznis počeo da cvjeta, jedne noći sve je nestalo. Studio je zahvatio požar pa je sve izgorjelo do temelja.

Vidi opis "Sve što smo uložili preko noći je nestalo": Boba Živojinović se prisjetio propalog biznisa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram/lepabrenaa Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: ATA AHEL Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ATA AHEL Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ATA AHEL Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/Printscreen Br. slika: 8 8 / 8

"Osnovao sam 'Grand' produkciju za dvije nedjelje, ali sam tada već imao bazu sa novcem koji sam zaradio. Nakon par mjeseci izgorio nam je studio, sve što smo uložili preko noći je nestalo. I onda je došao kod mene Saša Popović i pitao me šta sad da radimo, a ja sam mu rekao napravićemo još bolji i veći, što se i dogodilo. Moram da odam priznanje Saši on je napravio medijski sjajnu stvar", objasnio je Živojinović u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".

Boba Živojinović o Breni

Ovom prilikom dotakao se i braka sa Brenom.

"Žena je glava kuće i to Brena zna. Uživamo, volimo se, poštujemo se. Od kako se desilo ovo sa koronom mi bukvalno provodimo 24 časa zajedno. Naš odnos je postao još jači. U braku mora da postoji poštovanje i kompromis", objasnio je.

Vidi opis "Sve što smo uložili preko noći je nestalo": Boba Živojinović se prisjetio propalog biznisa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/lepabrenaa/printscreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/lepabrenaa/printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/lepabrenaa/printscreen Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/lepabrenaa Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/lepabrenaa Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: ATA Images/ Antonio Ahel Br. slika: 10 10 / 10

(Kurir / MONDO)