Podignuta optužnica protiv Bobe Živojinovića: Oglasilo se Tužilaštvo

Tužilaštvo podiglo optužnice zbog duple prodaje jahte

Protiv Slobodana Bobe Živojinovića danas je podignuta optužnica u slučaju prodaje jahte "Pershing 54", a saopštenje Tužilaštva prenosimo u cjelosti:

"Nakon završene istrage pokrenute zbog duple prodaje plovila – broda marke 'Pershing 54', za iznos od 115.000 evra, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podiglo optužnicu protiv okrivljenih S.Ž. (rođen 1963. godine) i N.R. (rođen 1986. godine) zbog krivičnog djela Prevara u saizvršilaštvu iz člana 208. stav 4. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika u vezi sa članom 33. Krivičnog zakonika i protiv okrivljenog A.P. (rođen 1988. godine) zbog krivičnog djela Prevara u pomaganju iz člana 208. stav 4. u vezu stava 1. Krivičnog zakonika u vezi sa članom 35. Krivičnog zakonika.

Okrivljeni su opravdano sumnjivi da su u periodu od 08.03.2024. do 05.06.2024. godine, u Beogradu, GO Novi Beograd, okrivljeni S.Ž. i N.R., u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 115.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti iznos od 13.477.211,00 dinara doveli ovlašćenog predstavnika privrednog društva „Harvinter“ d.o.o., direktora oštećenog M.S., lažnim prikazivanjem činjenica u zabludu i održavali ga u zabludi i time ga naveli da na štetu imovine privrednog društva „Harvinter“ d.o.o. nešto učini, u čemu im je, sa umišljajem pomogao okrivljeni A.P. i to davanjem savjeta i uputstava, kao i stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog djela.

Za krivično djelo Prevara iz člana 208. stav 4. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika je zaprećena kazna zatvora od 2 (dve) do 10 (deset) godina i novčana kazna koja za krivična dela iz koristoljublja može iznositi i 10.000.000 (deset miliona) dinara".

Oduzet mu telefon

Slobodan Boba Živojinović i nedavno uhapšeni biznismen A.P. saslušani su ranije ovog mjeseca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu, zbog sumnje da su firmu "Harvinter d.o.o" prevarili vezano za kupoprodaju jahte marke "Pershing 54”.

"Povodom prevare u vezi sa kupoprodajom plovila – jahte marke “Pershing 54”, za koju je oštećeno pravno lice “Harvinter d.o.o.” podnijelo Trećem osnovom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu, javni tužilac je u istražnom postupku saslušao osumnjičene S.Ž. , N.R. i A.P. na okolnosti izvršenja krivičnog djela Prevara iz člana 208. stav 4. Krivičnog zakonika, ispitao svjedoka oštećenog M.S. (rođen 1982. godine), privremeno oduzeo telefone svi učesnika u postupku i naložio smeštanje istih u depozit tužilaštva i donio naredbe za informatičko – telekomunikaciono vještačenje i za grafoskopsko vještačenje rukopisa",saopšteno je iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.

Saslušan i prošle godine

U oktobru prošle godine policijski službenici Uprave kriminalističke policije (UKP) uhapsili su N.R. iz Beograda zbog krivičnog djela prevare na štetu Slobodana Živojinovića, supruga poznate pjevačice Lepe Brene.

Prema navodima istrage, N.R. je krivično djelo izvršio tako što je lažno prikazao ugovor o kupoprodaji plovila koje je prodao za iznos od oko 350.000 evra. Istraga je utvrdila da je Ranković falsifikovao dokumentaciju kako bi doveo u zabludu o stvarnim pravima nad plovilom, što je omogućilo ovu prevaru.

Javno tužilaštvo u Beogradu odredilo mu je meru zadržavanja do 48 sati, nakon čega je predat nadležnom tužiocu, pa pušten da se brani sa slobode. Ipak, firma "Harinter", koja je upletena u cijelu priču podnela je prijavu i protiv Živojinovića, koji je saslušan u Tužilaštvu. Advokat Bobe Živojinovića objašnjava šta se dogodilo i kako je došlo do ovakvog epiloga.

"Boba ima dva broda, nakon čega je odlučio da ovaj manji proda. To je starije plovilo iz 1999. godine dugo nekih 15-16 metara. Stajalo je u marini u Herceg Novom, ali je registracija bila Hrvatska. Dotični N.R. je došao kod Živojinovića, kao kupac. Dogovorili su se oko cijene i sačinili ugovor jer je N. R. to plaćao na rate. Potpisao je i punomoćje da N. R. može da vozi brod. Kada je isplatio brod, trebalo je sačiniti ugovor koji je trebalo ovjeriti u Beogradu", objašvnjava Miša Petrovski i nastavlja:

"Tu počinje taj deo manipulacije, Boba jednostrano potpisuje ugovor verujući da je N. R. predstavnik firme 'Harinter' i da se papiri, iz nekih razloga, moraju overiti u Crnoj Gori. Boba tada nije video nikoga od drugih ljudi iz te firme, vjerujući da je N. R. njihov predstavnik. Na Živojinovićev račun leže 35.000 evra, koje je podigla njegova asistentkinja i predala Rankoviću, koji se u međuvremenu javio da ipak registracija broda mora da glasi na fizičko lice. Boba to potpisuje.

Čitav slučaj počinje da se rasvetljava kada se javlja firma "Harinter", koja sada tereti obojicu.

"Ispostavlja se da je N. R. preprodao brod za drugi novac i da je Bobu doveo u zabludu da je predstavnik te firme. Mi smo juče odnijeli sve dokaze, potpisane ugovore, skrin šotove poruka i priložili. Živojinović je dao izjavu u tužilaštvu, i danas bi trebalo da budu saslušani vlasnik i direktor te firme. Ranković je priznao da je prevario Bobu i pušten je da se brani sa slobode. UKP je razrešio sve što je trebalo. Suština je samo da je Boba izmanipulisan", pričao je advokat Petrovski.