Brenin sin ima novu djevojku: Sve pršti od poljubaca na jahti (Foto)

Na društvenim mrežama osvanuli su vreli kadrovi zaljubljenih "golupčića".

Izvor: instagram/_akaaa__

Viktor Živojinović je, po svemu sudeći, ponovo srećan u ljubavi, a da ima novu izabranicu otkrilo se zahvaljujući društvenim mrežama.

Njegova nova izabranica je lijepa Aleksandra Gašić koja, za razliku od Viktorovih prethodnih djevojaka, nije dio javne scene, a njeno zanimanje je uljepšavanje žena, tačnije - šminkanje.

Pogledajte kako ona izgleda:

Iako se ne bavi javnim poslom, Aleksandra privlači ogromnu pažnju na društvenim mrežama. Njen profil na Instagramu prati preko 40.000 ljudi, a sudeći po objavama, ona živi život na visokoj nozi.

Atraktivan profil obiluje fotografijama sa luksuznih destinacija, iz skupih restorana, u modernim odijevnim kombinacijama koje dodatno ističu njeno vitku liniju.

"Razotkrio" ih tag sa luksuzne porodične jahte

Nova izabranica najmlađeg Živojinovića vezu je ozvaničila fotografijama sa skupe jahte porodice Živojinović, trudeći se ipak da donekle prikrije svog partnera.

Pogledajte kako izgleda unutrašnjost jahte:

Međutim, ono što ih je potpuno odalo jeste činjenica da je Aleksandra tagovala Viktora na objavi, pa je novopečeni par time pokazao da više nema razloga za skrivanje emocija.

Sudeći po njihovim objavama, ova romansa traje već nekoliko mjeseci.

Pogledajte objave zaljubljenih "golupčića":

Izvor: instagram/_akaaa__

Izvor: instagram/_akaaa__

Izvor: instagram/_akaaa__

Čini se da su Viktor i Aleksandra početkom godine zajedno boravili na Tajlandu.

(Mondo.rs)